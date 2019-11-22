美报告显示中国赴美留学生增长率放缓 外交部：希在明年报告里看到积极变化

人民网北京11月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

问：日前，俄罗斯总统普京在出席第十一届“俄罗斯在召唤”投资论坛时表示，美国企图遏制中俄是大错特错。中方对此如何评价？

答：中方高度赞赏普京总统所作的积极和明确表态。一个时期以来，个别国家奉行单边主义，粗暴干涉他国内政，肆意挥舞制裁大棒，严重冲击现行国际秩序，严重破坏现行国际关系体系。这种做法无疑是在开历史倒车，的确是“大错特错”，也注定不得人心。

中俄作为联合国安理会常任理事国和主要新兴经济体，在维护国家主权与安全、维护国际关系基本准则、反对单边主义和霸凌行径、反对干涉他国内政方面有着共同利益和共同诉求。当前形势下，两国有责任、有义务体现大国担当，肩负起维护世界和平稳定，捍卫国际公平正义的历史使命。

中俄双方将在两国元首重要共识的引领下，进一步增进战略互信，密切战略沟通，深化全方位合作，加大相互支持力度，坚定不移深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，共同维护多边主义和全球化进程，为促进地区和世界的稳定与繁荣发挥更大作用。

问：据报道，《韩日军事情报保护协定》将于明日零时终止。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。我们一直认为，对外开展或终止军事安全合作是主权国家的自主权利。同时，有关方面达成的双边安排应有利于地区和平稳定，有利于推动半岛和平进程，不损害第三方利益。

问：据报道，美国司法部宣称，孟山都公司前雇员Haitao Xiang以盗取商业秘密罪被起诉。他是中国“千人计划”项目一员。美指控中国政府利用该计划窃取美知识产权。中方对此有何回应？

答：我不了解你说的具体情况。但我想，无论是中国公民还是美国公民，如果在美国有违法行为，美方依法对其进行公正处理，我们对此没有意见。但我们坚决反对美方借题发挥，把一个普通、孤立的案件说成是中方有组织、有计划地从美方窃取知识产权。我们多次说过，所谓中方从美方窃取知识产权的说法完全是别有用心。

这里我要指出：第一，中国的科技成就一不靠偷，二不靠抢，是中国人民凭借智慧和汗水拼搏奋斗出来的。第二，中美加强科技交流合作，符合双方共同利益，也有利于推动科技进步，造福全人类。

问：据报道，美国国际教育协会发布的《2019美国门户开放报告》显示，2018至2019年度，中国继续成为美国最大的留学生来源国，但是受签证等问题的影响，中国赴美留学生增长率放缓，为十年来最低。请问你如何看待这一变化？

答：我看到了这份报告，也注意到报告提到，在2018年至2019年度，不仅是中国赴美留学生增长率放缓，美国高校整体国际学生数量的增长率也大幅放缓。这充分说明，一段时间以来美方采取的一些政策明显地影响了美国的形象和声誉，阻碍了美方与外界的交往与沟通，也损害了美方自身的利益。也难怪此前很多美教育界人士都在这一问题上明确表达了担忧和关切。

我们多次说过，留学生交流一直是中美人文交流的重要内容。就在昨天，也就是21日，中国驻美国大使馆与美国国务院教文局合作举办了中美留学40周年纪念活动。美国前总统卡特向活动发去了贺信。卡特先生在贺信中特别提到，中美关系正常化谈判时，一个重要的议题就是留学生交流。

40年来，中美教育交流迅猛发展。40年间，有33万多名美国学生来华学习，中国已成为最受美国学生欢迎的留学目的国之一，而中国也已连续十年位居美国海外留学生第一大生源国，仅2018-2019学年，中国在美留学生总数就达37万，占美国国际学生总数的三分之一。两国留学生交流长期以来有力地促进了两国人民之间的相互沟通与相互了解，为中美各自的发展进步发挥了巨大的推动作用。

40年后的今天，中美双方更应该秉持开放包容的心态，为两国留学合作积极创造条件，推动中美人文交流不断向前发展。特朗普总统和包括布兰斯塔德大使在内的美方高级官员近来也多次表示，美方欢迎中国留学生赴美国留学。我们希望美方顺应两国人民的愿望，将有关的积极表态落到实处。也希望明年的这个时候，我们在新一份年度报告里，能够看到一些积极的变化。

问：据报道，最近一份为菲律宾国会议员准备的内部报告称，由于中国国家电网公司控制了菲律宾全国电网公司40%股权，使中国对菲国家安全构成威胁。在本月菲国会能源预算听证会上，一些菲国会议员对此表示担忧。中方对此有何回应？

答：你说的情况我还不掌握，可以会后去了解一下。

我可以告诉你的是，在中菲两国领导人的政治引领下，中菲关系实现了转圜、巩固和提高，目前各领域的交流合作在稳步推进。我们愿同菲方一道，不断深化双方在各领域、特别是在“一带一路”框架下的合作，不断为两国人民带来更多福祉。

问：据报道，昨天，马来西亚警方逮捕了680名中国公民，怀疑他们涉及电信诈骗活动。中方对此有何评论？

答：中国驻马来西亚大使馆已经收到了马方有关通报。中方支持马方依法打击违法犯罪活动，希望马方公正处理有关案件。

在此，我要再次强调，海外中国公民应遵守当地法律法规，切勿参与任何形式的违法犯罪活动。

问：据报道，今天，台湾“外长”称，中方承诺向几个台湾前“邦交国”提供投资和援助，但这些钱并没有到位。他还说，中国向这些国家输出腐败和威权主义。中方对此有何回应？

答：我这里要先纠正你一下，我们从不承认台湾“外长”这一称谓。希望你今后提问时用正确的说法。（记者点头）

关于你的问题，我可以告诉你，一个中国原则是国际社会的普遍共识，坚持一个中国原则是公认的国际关系准则。我们愿在一个中国原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。

至于台湾方面提到的一些情况，我想说的是，我们同世界上很多国家在互利共赢的基础上开展友好合作。这些合作不仅符合中方的利益，也符合有关国家的利益，为这些国家的人民带来了实实在在的好处，必将继续受到欢迎。这种合作不是任何人的攻击和抹黑能够抹杀的。

问：据路透社报道，中国领导人昨晚在人民大会堂就中美贸易摩擦发表了一些评论。你看到报道了吗？

答：我目前还没看到。路透社记者你看到了吗？（路透社记者……）

记者：报道说，中国领导人表示，我们愿在平等和相互尊重的基础上，同美方达成第一阶段经贸协议。必要的时候，我们会回击。但我们一直在努力避免贸易战。贸易战不是中方发起的，也不是我们想要的。

答：你要是想核实这则报道的真假，最好去向路透社的同事询问。（路透社记者笑）

关于中方在中美经贸问题上的立场，我可以明确告诉你，中美双方一直保持着密切沟通。我们希望美方能同中方相向而行，在相互尊重和平等互利的基础上，找到解决问题的办法。这符合中方利益，也符合美方利益，当然也符合世界利益。

问：《华尔街日报》不问这个问题，我来问。昨天，《华尔街日报》报道称，中方已邀请美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦在感恩节前来北京进行新一轮经贸磋商。你能否证实？对此有何评论？

答：在昨天中国商务部举行的记者会上，商务部新闻发言人已经回答了中美经贸磋商的有关问题。

你应该知道，关于中美经贸磋商，我只负责作原则回应。至于具体问题，包括中美经贸磋商的具体安排，建议你还是向商务部询问。

问：据报道，本月21日和22日，美国海军军舰连续两天在中国南海开展“航行自由”行动。中方对此有何评论？

答：11月20日，美国海军“吉福兹”号濒海战斗舰未经中国政府允许，非法进入中国南沙群岛有关岛礁临近海域。11月21日上午，美“迈耶”号驱逐舰又擅自闯入中国西沙群岛领海。中国南部战区依法对美国有关舰船全程进行跟踪监视、查证识别并予以警告驱离。

美方行为严重损害中国主权和安全利益，破坏南海和平稳定，我们对此表示坚决反对。中方已就此向美方提出严正交涉，表达强烈抗议。

中方一贯尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由，但坚决反对任何国家以航行与飞越自由为名，损害中国的主权和安全。当前，南海局势总体稳定，有关各方聚焦对话与合作。我们敦促美方立即停止此类挑衅行为，不要逆势而动，避免损害地区的和平与安宁。中方将采取一切必要措施，坚定维护国家主权和安全，维护南海的和平稳定。

问：据报道，澳大利亚前情报局长邓肯·路易斯称，中方通过全面系统的“间谍行为”来操弄澳大利亚的政治体制。鉴于澳国内一直有人指控中国试图影响澳政界人士，你是否认为他的这一说法有一定可信度？

答：对于澳大利亚有关人士的类似说法，我们已经多次作过回应。我懒得再重复了。

我只想提醒澳方有关人士，对自己国家的政治体制要稍微自信一点。

(责编：贾文婷、杨牧)