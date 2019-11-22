贸易摩擦严重冲击中国经济？美智库：高估了

贸易摩擦严重冲击中国经济？

21日参加2019创新经济论坛的多位外国嘉宾在接受中新社国是直通车记者采访时表示，仍然对中国经济充满信心。

他们认为，中国经济未来会继续充当全球经济增长最大的贡献者、最热门的投资目的地和创新的领军者。

贸易摩擦对中国影响没有预估那么大

斯坦福大学胡佛研究所高级研究员尼尔·弗格森指出，很多人，包括我，之前认为中美贸易摩擦会严重冲击中国经济，但是中国经济仍然在6%之上增长，明年也有可能维持6%左右的增速。中美贸易摩擦对中国经济的短期影响没有预估那么大。

在被问及全球经济增长前景时，渣打银行集团行政总裁温拓思较为乐观。而“中国经济已经稳定下来了”，是他对全球经济做出乐观判断的重要原因。

对世界经济的贡献，中国无疑是最大的

记者 侯宇 摄

新兴经济体被许多人视为全球经济的新增长极之一。在新兴经济体中，温拓思表示，要谈到对世界经济的贡献的话，中国无疑是最大的，中国经济不仅强而且大。

中国经济正在向上走

柬埔寨世桥集团(World Bridge Group)董事长谢礼德(Sear Rithy) 表示，现在全世界都在看中国，看中国经济。

“我认为中国经济正在向上走。未来10年，中国会成为世界一流的经济体，世界各国都希望与中国‘发生关系’，特别是在制造业领域。”

国际投资人都在瞄准中国

“20年前，我是每两年来中国一次，现在每六周来一次，你就知道全球投资界发生了什么变化。”穆巴达拉公司首席执行官哈尔敦 穆巴达拉说，国际投资人都在瞄准中国。

记者 侯宇 摄

哈尔敦指出，过去五到十年的一大转变就是外企在中国做生意更容易、营商环境更好，中国对外国的投资也越来越开放。同时，中国也涌现了越来越多的优秀企业家，在生命科学、交通等领域的技术取得显著进步。

哈尔敦直言，中国是巨大的市场，也必然会成为全球的市场，中国的企业将不仅在中国竞争，也会在全球竞争。

中国正以非常惊人的速度创新

尼尔·弗格森表示，从工业革命开始，创新就一直是经济成功的基础性因素，中国很明智地选择寻求经济创新。七八年前，美国人常说设计和创新发生在美国，而产品则在中国组装。但现在中国已经在以一个非常惊人的速度创新，比如人工智能。

毫无疑问，中国拥有创造自己的知识产权的能力，这也是走向未来的关键。特别是在人口红利逐渐消退、金融边界显现的时期，只有通过创新，中国才能持续增长。

中国决策者对刺激经济的“克制”

令人印象深刻

加利福尼亚大学圣迭戈分校国际关系与太平洋研究院21世纪中国项目主任谢淑丽(Susan Shirk)指出，中国经济目前所面对的挑战是如何“去杠杆“并仍然保持一定程度的可持续增长。

她表示，对中国决策者的“克制”印象深刻，他们没有通过大规模刺激计划提振经济。从长期来，中国所面对的一大挑战是如何提高生产效率，目前政府投入很多资金投资科技、基建等领域，未来还需要找到提高增长率的新路。

中国经济增长呈现积极轨迹

新加坡全球战略咨询公司FutureMap创始人帕拉格·康纳(Parag Khanna) 认为，当前，世界经济增长稳定，亚洲地区比如中国经济增长很稳健。

“增长数据并不重要，因为我觉得中国经济增长轨迹是积极的。”我们能看到很多基建投资、贸易一体化等举措，这些措施会继续推动未来的增长。

中国已经是世界第二大经济体，这一阶段我觉得增速不会太快了，我看到中国的消费和投资更趋平衡，这是一个积极的趋势，未来中国需要在去杠杆、国企改革、进一步开放特别是资本项目下开放等方向前进， 中国非常坦诚，而且明确表示愿意这么做，因此我认为中国经济前景积极。

（作者：庞无忌 张文绞）

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