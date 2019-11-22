人民网>>国际

二〇一九世界5G大会召开

蔡奇王勇出席并致辞

2019年11月22日08:26  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京11月21日电  2019世界5G大会21日在北京召开，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，国务委员王勇出席并致辞。

　　蔡奇强调，要贯彻落实习近平总书记关于科技创新和扩大开放的重要论述，加强国际交流合作，分享科研成果，共同培育和开拓未来市场。作为新一代通信技术的核心驱动，第五代移动通信技术创新发展将构筑起万物互联的基础设施，进一步推动互联网、大数据、人工智能等与经济社会深度融合，改变人们生产生活方式，推动各行各业深刻变革，为高质量发展注入强劲动力。

　　蔡奇指出，北京科技人才资源密集，通信基础设施完善，在5G领域形成了相对完整的创新链、产业链，在5G标准推进、网络建设与应用创新等方面都处于全国前列。我们将充分发挥在5G领域的创新和产业优势，努力为世界5G产业发展作出新的贡献。

　　王勇强调，5G技术正在全面开启网络信息技术新的发展篇章，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握发展机遇，加快推进5G商用部署，促进5G与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，促进新旧动能加速转换，更好推动全球5G技术创新和产业发展。

　　王勇指出，开放合作是当今世界的主流，要顺应经济全球化趋势，坚持共商共建共享，携手打造开放共赢的全球5G产业良好生态，为促进世界经济社会持续繁荣和增进人类福祉作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月22日 04 版）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved