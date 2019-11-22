二〇一九世界5G大会召开

新华社北京11月21日电 2019世界5G大会21日在北京召开，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，国务委员王勇出席并致辞。

蔡奇强调，要贯彻落实习近平总书记关于科技创新和扩大开放的重要论述，加强国际交流合作，分享科研成果，共同培育和开拓未来市场。作为新一代通信技术的核心驱动，第五代移动通信技术创新发展将构筑起万物互联的基础设施，进一步推动互联网、大数据、人工智能等与经济社会深度融合，改变人们生产生活方式，推动各行各业深刻变革，为高质量发展注入强劲动力。

蔡奇指出，北京科技人才资源密集，通信基础设施完善，在5G领域形成了相对完整的创新链、产业链，在5G标准推进、网络建设与应用创新等方面都处于全国前列。我们将充分发挥在5G领域的创新和产业优势，努力为世界5G产业发展作出新的贡献。

王勇强调，5G技术正在全面开启网络信息技术新的发展篇章，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握发展机遇，加快推进5G商用部署，促进5G与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，促进新旧动能加速转换，更好推动全球5G技术创新和产业发展。

王勇指出，开放合作是当今世界的主流，要顺应经济全球化趋势，坚持共商共建共享，携手打造开放共赢的全球5G产业良好生态，为促进世界经济社会持续繁荣和增进人类福祉作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 04 版）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)