李克强同主要国际经济金融机构负责人共同会见记者

本报北京11月21日电 （记者王迪）国务院总理李克强21日在钓鱼台国宾馆同世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织副总干事沃尔夫、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席夸尔斯举行第四次“1+6”圆桌对话会后共同会见了记者。

李克强表示，我们围绕“促进世界经济开放、稳定、高质量增长”的主题，就世界经济展望、全球经济治理以及中国经济发展等议题进行了坦诚、深入的交流，凝聚了新的共识。各方一致认为，当前世界经济明显放缓，各种复杂因素交织，影响世界价值链、产业链。值此困难时刻，我们应当坚持多边主义和自由贸易，维护经济全球化和以规则为基础的多边贸易体制，加强国际合作。我们主张共商共建共享，完善全球经济治理体系。我们要推动经济转型，持续深化改革，使各类所有制企业平等获得发展机会和资源，拓展在协调发展、环境保护、气候变化等领域合作，共同应对全球性挑战，推动世界经济可持续发展。

李克强指出，中国是世界主要经济体之一，也是最大的发展中国家。作为开放经济体，中国经济不可避免受到全球经济增长放缓的影响，保持经济平稳运行难度加大。今年以来，中国经济运行总体保持平稳，我们有把握实现年初确定的经济社会发展目标，保持中国经济运行处在合理区间。我们将继续保持宏观政策连续性和稳定性，用好逆周期调节工具，按照公开、透明、可持续的原则，促进投资和消费，推动经济高质量发展。

李克强强调，无论外部形势如何变化，中国都会坚定不移实施更高水平的对外开放。我们将精准施策，抓好减税降费政策落实，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激。实施就业优先政策，更加注重实体经济发展，特别是为中小微企业发展提供有力保障。进一步放宽外资市场准入，落实好已宣布的金融领域开放举措。加快建设市场化、法治化、国际化的营商环境，一视同仁对待在中国注册的各类所有制企业，公平公正进行监管，确保所有企业合法权益得到有效保护。着力释放内需潜力，提高创新发展能力，防范金融风险，积极扩大进口，同各方实现互利共赢。

与会国际经济金融机构负责人表示，“1+6”圆桌对话会是展现各方合作应对全球性挑战的典范，发出了支持多边主义的积极信号。当前形势下，各方要加强合作，坚持多边主义和经济全球化，为促进经济增长提供更多保障。中国是富有活力的经济体，也是世界经济增长的重要贡献方。感谢中方对主要国际经济组织的支持，赞赏中方在建设公平竞争商业环境方面所作努力，愿同中方在创新、研发、数字经济、农渔业、气候变化等方面深化合作，促进全球发展取得更多成果，使各国人民过上更美好的生活。

国务委员兼国务院秘书长肖捷，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰出席活动。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 02 版）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)