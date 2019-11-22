李克强同主要国际经济金融机构负责人举行第四次“1+6”圆桌对话会

本报北京11月21日电 （记者王迪）国务院总理李克强21日上午在钓鱼台国宾馆同世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织副总干事沃尔夫、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席夸尔斯举行第四次“1+6”圆桌对话会。会议围绕“促进世界经济开放、稳定、高质量增长”的主题，就优化营商环境和推进更高水平开放等议题深入交流。

李克强表示，今年以来，受内外多种因素影响，中国经济面临的下行压力加大，但我们能够实现年初确定的经济社会发展主要目标任务。我们采取了一系列积极举措，通过不断深化改革，扩大开放，激发市场活力，顶住下行压力。中国拥有巨大市场，营商环境不断优化，发展潜力巨大。

李克强指出，明年我们将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，给市场以稳定预期。中国绝不搞量化宽松，将用好经济逆周期调节工具，落实好今年实施更大规模减税降费，保持流动性合理充裕，加大力度降低实际贷款利率水平。致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境。把就业放在突出显著位置，夯实未来经济发展基础。释放内需潜力，进一步全面开放制造业，扩大开放服务业。

与会国际经济金融机构负责人高度赞赏新中国成立70年来取得举世瞩目的发展成就，特别是在减贫领域的卓越贡献，使本国人民获得实实在在的利益。他们表示，中国营商环境持续优化，今年世界排名跃居第31位，再次大幅提升。各方赞赏中国进一步深化改革、扩大开放，更多发挥市场在资源配置中的决定性作用，由高速增长向高质量增长迈进。各方重视同中方的关系与合作，愿加强在金融、技术、就业、减贫、发展等领域的交流合作，取得更多惠及民众的新成果。

国务委员兼国务院秘书长肖捷，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰出席圆桌对话会。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 01 版）

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