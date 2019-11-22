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联合国秘书长——

世界各国应把儿童放在首位

2019年11月22日07:28  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社联合国11月20日电  （记者马建国）11月20日是世界儿童日，联合国秘书长古特雷斯向世界各国呼吁把儿童放在首位。

　　古特雷斯在给世界儿童日的致辞中说，世界各国领导人正倡导为所有人建设一个可持续的世界，“让我们为了每一个儿童和他们的权利再接再厉，再度承诺把儿童放在首位”。

　　联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔19日致信全球儿童，表示要“倾听孩子的声音”。她呼吁全世界的人们携起手来，捍卫儿童的权利，守护他们的童年。

　　福尔指出儿童在21世纪面临的问题和挑战，包括需要洁净的饮用水、清洁的空气和气候安全；每四名儿童中就有一名可能在冲突或受灾地区生活和学习；必须直面心理健康问题等。

　　今年是《儿童权利公约》通过30周年。联合国18日发布的一份报告显示，全球5岁以下儿童死亡率在30年间降低了约60%，小学适龄儿童的失学率从18%下降至8%。但报告同时指出，目前所取得的进展并不均衡，主要表现为，在中低收入国家，相较于最富裕家庭的儿童，最贫困家庭的儿童在5岁之前死于可预防疾病的可能性高出一倍。

　　1954年，联合国大会通过决议，建议所有国家设立国际儿童日。1989年11月20日，联大通过《儿童权利公约》。从1990年开始，联合国每年都要在11月20日为国际儿童日以及纪念上述文件通过而举办活动。自2017年起，国际儿童日改名为世界儿童日。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月22日 16 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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