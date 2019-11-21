加强战略对接助力中东发展

作为人类文明的重要发源地之一，地处“三洲五海之地”的中东长期以来饱受战乱的痛苦，大国博弈、民族矛盾、宗教冲突、极端势力等因素成为中东地区安全形势长期动荡不安的根源所在。

中东安全问题的根本出路在于谋发展，求稳定和求发展是地区的大势所趋、民心所向，而中国主张和平发展、以发展谋稳定和平、合作共赢的国际关系，双方在理念和愿景上存在诸多共识。

秉持共商共建共享原则的“一带一路”倡议提出后，中国与中东在地区发展愿景和行动上凝聚了更多共识。双方加强“一带一路”倡议与中东发展的战略对接，有利于进一步夯实中东长远发展的基础、促进双方人民的民心相通。

中国和中东不仅在发展理念上有诸多共通性，而且在经济结构和需求上也存在诸多互补性。近年来，中国与中东在推进战略对接和开展务实合作方面取得了诸多可见成果。

习近平主席在2014年中阿合作论坛第六届部长级会议期间和2016年访问阿盟总部期间，集中阐述了共商共建共享原则的内涵，提出合作共建“一带一路”倡议。2018年中阿合作论坛第八届部长级会议形成《中国和阿拉伯国家合作共建“一带一路”行动宣言》，双方认定对方为共建 “一带一路”的天然伙伴，中国已经与18个阿拉伯国家签署了“一带一路”合作文件、7个阿拉伯国家成为亚投行创始成员国，双方在基建、产能、能源、金融等领域的合作稳步推进。中国与伊朗发挥各自优势，加强道路、基础设施、能源等领域对接合作也取得多项进展。2015年中国与土耳其签订了倡议对接的谅解备忘录，双方产能和基建合作进展可期、前景广阔，安卡拉至伊斯坦布尔高铁二期是中国企业在海外承建的第一条高速铁路。以色列参与“一带一路”态度积极，中企承建了以色列多个基建项目，两国建立了“创新全面伙伴关系”。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国与中东国家在进一步深化互利共赢合作上取得了诸多新进展。埃及总统塞西、阿联酋副总统兼总理穆罕默德等国家领导人出席论坛；论坛圆桌峰会联合公报指出加强发展政策对接、强调包括阿拉伯国家联盟、迪拜丝绸之路战略在内的有关倡议和合作框架所带来的机遇；中国与阿联酋等多个有关国家和地区主要金融机构共同签署《“一带一路”绿色投资原则》，中国丝路基金投资阿联酋迪拜光热电站项目，中国企业在阿联酋投资建设“一带一路”迪拜站物流商贸综合体项目；中国与埃及、阿联酋等13个国家共同成立“海上丝绸之路”港口合作机制；中国与伊拉克、科威特、土耳其等28个国家建立“一带一路”能源合作伙伴关系；中国与以色列签署科技创新领域的合作文件。展望未来，中国与中东加强发展战略对接、深化务实合作、实现互利共赢，潜力巨大、前景光明。

（作者龚婷系中国国际问题研究院助理研究员）

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