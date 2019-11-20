第九届中欧论坛在布鲁塞尔举行

新华社布鲁塞尔11月19日电（记者田栋栋）第九届中欧论坛18日至19日在比利时首都布鲁塞尔举行，200余名中欧政商学等各界代表围绕中欧关系、“一带一路”合作、全球治理等广泛议题进行了深入研讨。

本届论坛由中国驻欧盟使团与欧洲智库“欧洲之友”、中国公共外交协会、中国改革发展研究院等机构共同举办。论坛的主题是“求同存异、凝聚共识”。驻欧盟使团临时代办王红坚在论坛上表示，当前中欧关系发展势头良好，中欧领导人互访频繁。作为全面战略伙伴，中欧之间没有根本利害冲突，合作始终是主流，共识始终大于分歧。中方会继续做好自己的事情，以最大的诚意与欧方共同落实好既定成果。

欧盟委员会候任贸易委员菲尔·霍根在论坛发言中强调，中欧在寻求贸易问题及一些全球性挑战解决方案方面是非常重要的伙伴。中欧应携手应对来自气候变化、维护国际和平与安全、支持可持续发展、维护全球多边主义秩序等方面的挑战，很高兴看到双方均致力于维护和改革全球多边主义秩序。

前驻欧盟使团团长、中国公共外交协会会长吴海龙在论坛总结发言中说，本届论坛气氛坦诚友好热烈。双方与会代表就中欧政治、经济、人文和各领域交流与合作提出许多具有启发性和建设性的建议，并都认为，中欧在全球和地区性问题上合作潜力巨大，应不断深化互信，深化贸易与投资合作。中欧互为发展机遇，是合作伙伴而不是制度性对手，双方共同利益远远大于分歧。

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