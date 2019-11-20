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乌克兰愿“合理妥协”以推动四国峰会取得实质成果

2019年11月20日13:41  来源：新华网
 

　　新华社基辅11月19日电（记者李东旭）乌克兰外长普里斯泰科19日在基辅表示，乌克兰希望下月初在巴黎举行的“诺曼底模式”四国峰会能够取得实质性成果，为此乌方愿意接受“合理妥协”。

　　普里斯泰科19日在基辅会见了到访的德国外长马斯，双方就“诺曼底模式”四国峰会准备工作举行了会谈。普里斯泰科在会见后举行的记者会上表示，乌克兰代表团将以“开放的心态”与各方展开讨论，为使峰会取得实质性进展，乌方愿接受“合理妥协”。

　　马斯表示，德国一贯支持乌克兰维护领土和主权完整，为了乌克兰东部最终实现和平，德国和法国愿意在峰会上贡献自己的力量。

　　乌克兰总统泽连斯基当日在基辅表示，他计划在“诺曼底模式”四国峰会上就进一步交换扣押人员、结束顿巴斯地区冲突、顿巴斯地区选举和安全问题与各方进行讨论，并希望此次峰会能够就这些问题达成明确的“期限”。

　　泽连斯基日前与法国总统马克龙通电话，马克龙表示乌克兰已满足举行“诺曼底模式”四国峰会的所有必要条件，各方一致同意于12月9日在巴黎举行峰会。

　　另外，俄罗斯于11月18日释放了去年11月扣押的3艘乌海军船只，此举被外界认为是俄罗斯为了下月在巴黎举行的“诺曼底模式”四国峰会“建立信任”。

　　“诺曼底模式”创立于2014年6月，法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行了首次磋商。上一次“诺曼底模式”四国峰会于2016年在德国柏林举行。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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