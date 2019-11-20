全国人大外事委员会就美国国会参议院通过“2019年香港人权与民主法案”发表声明

新华社北京11月20日电 全国人大外事委员会20日就美国国会参议院通过“2019年香港人权与民主法案”发表声明，声明如下：

当地时间11月19日，美国会参议院不顾中方多次严正交涉和坚决反对，通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，粗暴干涉中国内政。中国全国人大对此予以坚决反对和强烈谴责。

五个多月来香港发生的一系列危害公共安全和公共秩序的暴力犯罪，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港的繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。近来，香港暴力分子的打砸烧破坏活动不断升级，甚至残害普通市民，毫无行为底线、人性道德、法律戒惧，这与美国会插手香港事务、干涉中国内政是密切相关的。

止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务，是香港社会的最广泛民意和最大人权。美国会参议院在极少数反华议员的鼓噪下，不但不谴责令人发指的暴力犯罪，反而借“人权”、“民主”之名继续为暴力分子撑腰打气，充分暴露了美国会在人权和民主问题上的极端虚伪、赤裸裸的双重标准以及反中乱港的险恶用心。

维护国家主权、安全、发展利益是全面准确贯彻“一国两制”方针的必然要求。香港事务是中国的内政，香港事务必须在中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法的框架内处理。香港是中国的香港，任何外部势力不得干涉。

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