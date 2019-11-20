“这种体验太棒了！”从一场“急速飞行”的5D体验中回过神来，毛里塔尼亚新闻网创始人兼总编辑阿勒穆斯塔法兴奋地说。在成都国际铁路港展示中心，来自“一带一路”新闻合作联盟第二期访学班的15名外媒记者大开眼界。

2013年4月26日，一声火车汽笛在青白江上空划响，首趟中欧班列（成都）从这里始发，架起了我国西部乃至沿海地区通往欧洲的陆上货运国际大通道。2013年到2018年，成都开行的国际班列由31列增长到2619列，其中中欧班列达1591列。越来越多的中国造、成都造从这里走向世界。以成都国际铁路港为原点，中欧班列（成都）已对外形成7条国际铁路通道和5条国际铁海联运通道，连接境外23个城市，境内14个城市。

站在巨幅中欧班列（成都）运行路线图前，突尼斯《大众观点报》社长穆罕默德·哈姆鲁尼说：“突尼斯港口可以成为‘一带一路’上沟通欧洲和非洲的重要节点。”穆罕默德说，成都是一个内陆城市，但是已经高度开放和国际化，这是中国改革开放40多年的重大成果。“显而易见，中国所有的城市都在向世界开放。中国市场给全球经济带来活力。”

“成都是中国开放与发展的缩影。”阿勒穆斯塔法说，从科技方面来看，中国的发展程度已经令人惊叹；从互联互通来看，中国通过“一带一路”的陆上和海上通道同全世界建立了联系，这也是中国的竞争力所在。

建设更高水平的开放型经济，不仅需要基础设施的硬件“打底”，更需要创造性服务的软件“支起”。

中国—欧洲中心作为国内首个由地方搭建、欧盟委员会和国家部委联合支持的中欧合作平台，成为四川借助高水平开放迈向高质量发展的新窗口。10个政务服务窗口，可集中办理180余项审批服务事项，同时设有中介机构、生活需求等各类服务区，中心的自贸政务服务大厅不仅能让各国机构、企业舒适工作、安心生活，更能够带来投资及其他叠加效益。目前，该中心已有40余家国际知名机构和企业入驻。

看到中国为外资创造的优良环境，科摩罗《祖国报》编辑艾哈迈德·穆罕默德连连称赞：“越来越多的科摩罗年轻一代到中国学习，相信两国未来的合作将会更加紧密。”

“中国的开放程度越来越高，拥有巨大的发展潜力，对推动全球经济发展意义重大。”阿曼通讯社编辑萨拉赫·阿勒亚飞在接受记者采访时表示，中国在各个领域都有先进的科技、丰富的经验，并且有意愿开展国际合作，阿曼政府和企业也希望借助阿中合作促进本国经济的发展。萨拉赫说，他将写下本次访学班参观采访的所见所闻，让阿曼人听一听中国改革开放的成功故事。

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)