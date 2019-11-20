合作更紧密 友谊更香浓（大使随笔）

牙买加，享有“林水之地”美誉，盛产蓝山咖啡和朗姆酒，是世界上最受欢迎的旅游目的地之一。

牙买加也是在加勒比地区有重要影响的国家，在国际和地区事务中发挥着独特重要作用。近年来，中国和牙买加的友好合作关系发展顺利，高层往来不断，在国际事务中保持良好配合。11月3日至9日，牙买加总理霍尔尼斯率团出席第二届中国国际进口博览会开幕式并首次对中国进行正式访问。此访圆满成功，对促进两国关系发展具有重要意义。

中牙政治互信空前增强，开创新时代中国同加勒比国家政治关系先例。习近平主席会见霍尔尼斯总理，双方同意将两国共同发展的友好伙伴关系提升为战略伙伴关系，为中牙关系发展指明了方向，也标志着牙买加成为首个同中国建立战略伙伴关系的加勒比国家。这有助于在中牙关系高水平发展的同时推动中国同加勒比国家和加勒比共同体增进相互理解信任和支持，共同促进维护广大发展中国家利益，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

中牙务实合作全面拓展，推动和引领中国同加勒比国家高质量共建“一带一路”。中国是牙买加最大投资来源国和重要贸易伙伴，牙买加视中国为最重要合作伙伴之一。李克强总理与霍尔尼斯总理举行会谈，双方就扩大和深化各领域合作，丰富两国战略伙伴关系内涵达成广泛共识。两国领导人见证签署的两国政府间共建“一带一路”合作规划，是中国同加勒比国家签署的第一个同类型合作文件。双方还签署多个合作文件，探讨扩大在基础设施、航空、金融、农业、新能源、蓝色经济等领域合作，促进两国务实合作全面提质升级，并发挥牙买加在拉美加勒比地区的重要区位优势和支点作用，带动地区国家与中方高质量共建“一带一路”，为中拉合作增添新动力。

霍尔尼斯总理对牙买加作为主宾国参加第二届进博会感到十分荣耀。牙买加政商界普遍看好中国经济前景和中国市场潜力，高度赞赏中国进一步扩大开放的坚定决心和大国担当，迫切希望分享中国发展机遇，使牙买加获得更大出口市场、更多就业机会，从而更好融入新的国际产业和经济格局。访问期间，霍尔尼斯总理还赴深圳、珠海等地考察中国扩大改革开放的重要举措和取得的巨大发展成就，参观洋山深水港和华为公司等。霍尔尼斯总理表示印象深刻、深受启发，愿学习借鉴中国发展经验。

中牙双方正在携手推动高质量共建“一带一路”，推动新时期中牙战略伙伴关系不断向前发展。展望未来，我们相信两国合作将比加勒比海更辽阔，两国友谊将比蓝山咖啡更香浓。

（作者为中国驻牙买加大使）

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 03 版）

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