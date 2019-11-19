新华国际时评：中国强化知识产权保护为创新发展“护航”

新华社北京11月19日电 题：中国强化知识产权保护为创新发展“护航”

新华社记者彭茜

世界知识产权组织近日发布2019年版《世界知识产权报告》，揭示全球创新新趋势，再度肯定中国在技术创新和知识产权保护方面的进步。

之所以说“再度”，是因为今年10月该组织在其发布的《世界知识产权指标》年度报告中指出，2018年全球专利、商标及工业品外观设计申请量再创新高，其中中国专利和商标申请数量最多，推动了知识产权需求的整体增长。再往前3个月，该组织参与发布的2019年全球创新指数显示，中国连续第四年保持上升势头，排在第14位，较去年上升3个位次……

知识产权保护是创新驱动发展的“刚需”，是国际贸易的“标配”。世界知识产权组织的报告反映一个基本事实：中国高度重视知识产权保护，中国知识产权保护和技术创新正在形成良性互动，助力中国实现从技术引进向自主创新转型，为全球创新成果共享牵线搭桥，为人类科技进步输送动力。

中国不断加强知识产权保护，推动技术创新为中国经济注入新活力。

当前，知识产权已成为中国加快转变经济发展方式、保障和推动创新型国家建设的重要驱动力。数据显示，2018年中国国家知识产权局受理的专利申请数量达到约154万件，占全球总量的46.4%，数量居全球第一；同年，国外在华发明专利申请量达14.8万件，同比增长9.1%，实现“十三五”以来最快增速……

如今，中国高科技企业已实现从模仿者向全球创新领先者的华丽转身。在教育、出行、数字支付、医疗健康等领域，自主创新日趋活跃，新技术应用不断涌现。中国取得如此成就，背后既有政策支持、开放合作、市场巨大、人才众多等因素支持，同时也离不开中国知识产权保护制度营造的良好创新环境和营商环境。

过去几十年来，中国坚定不移实施严格的知识产权保护制度，在加强知识产权制度建设、完善相关法律基础、打造专门法院等基础设施方面取得重大成效。与此同时，知识产权保护效果、运用效益和国际影响力不断得到提升，实现了由知识产权弱国向知识产权大国的跨越。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，中国将知识产权置于战略高位，注重知识产权保护，并表现出长期政策决心，这是“其他国家值得学习的一课”。

中国高度重视知识产权保护，推动技术创新为全球发展带来新动能。

近年来，全球创新活动呈现合作日益紧密、更加国际化的特点。世界知识产权组织首席经济学家卡斯滕·芬克认为，中国创新热点（城市）正在深度嵌入全球创新网络并带动国际创新合作。比如，深港地区、北京、上海之间保持紧密合作的同时，还与许多国外热点城市开展广泛合作，尤其是旧金山-圣何塞地区、波士顿、纽约、费城、西雅图及东京。

中国积极开展国际科技合作，不断为全球创新赋能。北京高校人工智能实验室与波士顿高校合作，深圳硬件工程师与硅谷软件工程师携手……在基础科学研究和技术应用创新领域，中国人才对接世界智慧，最大化利用了创新资源，不断创造出全球协同发展的新机遇。

中国不断加强自主创新，成果正在为全球所共享。5G技术帮助各国加速互联互通，北斗导航系统为全球提供精准服务，中国空间站助力多国科学家共同探索宇宙之谜……一直秉持开放合作姿态的中国正以科技进步为世界人民谋福利。

和平发展、互利共赢，是中国与世界各国共同探索科学前沿、应对全球挑战的主旋律。人们有理由相信，中国致力于完善知识产权保护体系建设，为知识和技术跨国流动提供制度保障，为全球科技创新合作保驾护航，未来必将谱写出科技创新助益人类发展的新篇章。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)