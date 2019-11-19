止暴制乱，香港不能再等（望海楼）

延烧全港的黑色恐怖，已令香港社会正常功能停摆、市民人人自危，香港局势已到了极为危险的境地。宽容无法感化暴徒，克制不能制止罪行。当此危局，香港特区政府和立法、司法机关必须担起共同责任，通过坚决有力举措，尽快止暴制乱。

连日来，香港的激进暴力犯罪活动不断升级，已经到了危及每一位香港市民人身安全和切身利益的地步。中小学和幼儿园停课，大学校园成了暴徒囤积危险武器的“兵工厂”，店铺商家被打砸抢烧，地铁马路被堵塞破坏，上班族无法通勤，无辜市民被残害，行进中的车辆被投掷石块，爱国爱港议员当街遇刺，办公室被砸被烧，警察被燃烧弹、利刃和弓箭所伤……

这种情况若持续下去，不但会造成难以估量的人身伤亡和财产损失，更将对香港的人心士气、经济前景和国际形象造成不可弥补的伤害。一个连出门上班都成问题的城市，怎么做国际金融中心和航运中心？一个连人身安全都难以保障的地方，谈何营商环境和法治水平？若乱象不止，暴徒所喊的“玉石俱焚”恐将成为现实。

香港经济正面临极大下行压力。香港特区政府经济顾问办公室近日公布，下调2019年香港经济增长预测至-1.3%。这是香港自2009年以来首次出现经济年度负增长。而在今年2月，特区政府公布财政预算案时还曾预测全年经济增长是2%至3%。显然，正是暴力活动令香港经济遭受重创并流血不止。

香港要尽快止血，必须拿出行之有效的手段。事实证明，街头狼奔的暴徒和幕后支持势力绝不会收手，他们是铁了心要夺取香港的管治权，为此不惜毁掉香港。

任何一个法治社会都不会容许如此猖獗的违法暴力活动存在。中央已一再表明态度，坚定支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。香港的行政、立法、司法机关要同心协力，让违法者得到应有惩治，明法度，正视听，方能以儆效尤。

中央也会通过各种方式支持和鼓励香港社会各界团结起来，进一步凝聚起反暴力、护法治、保稳定的压倒性正能量，促使香港尽快结束乱局，恢复社会稳定。

中央维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。香港应该有止暴制乱的底气和信心，因为中央政府和全国近14亿人民永远是香港战胜任何风险挑战的最坚强后盾。

（作者为本报评论员）

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