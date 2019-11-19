造福人类，推进中医药国际化进程

第十六届世界中医药大会暨“一带一路”中医药学术交流活动近日在匈牙利首都布达佩斯举行，来自30多个国家和地区的近800名中医药行业代表齐聚一堂，就中医药传承与创新、中医人才培养等问题展开交流。与会代表纷纷表示，相信中医药将在匈牙利乃至世界范围内发挥更大的作用。

中医药影响力逐步提升

世界中医药大会是中医药领域的全球性学术大会，由总部设在北京的世界中医药学会联合会主办。本届会议由中东欧中医药学会和匈牙利中医药学会承办，主题为“防病强身民心所向·健康和谐命运相连”。

世界中医药学会联合会主席马建中在致辞时说，相信本次大会一定能够推动各国各地区中医药企业之间、中医药团体之间、中医药与各传统医学之间的交流与合作，推进中医药国际化进程，切实造福人类健康。

匈牙利国会副主席亨德·乔鲍表示，中医药不仅是中华民族的瑰宝，也是世界人民的共同财富。中医“治未病”的理念是非常睿智的，值得包括匈牙利在内的世界各国学习。

“中医药并不是近代才传到欧洲的，而是在历史上跟随着丝绸之路上的驼队传到了欧亚大陆的很多地方，中西医学的融合比我们想象的要早得多”。被称为“匈牙利针灸之父”的艾瑞·阿扬道克在大会上说。

近年来，匈牙利的中医药界积极推动中医药在当地生根发芽。2015年，中东欧第一所中医特色孔子学院在匈牙利佩奇大学揭牌。同年，匈牙利人力资源部颁布了有关中医药行医从业人员资格认定等相关规定，为中医在匈牙利合法行医奠定了法律基础。

“现在匈牙利民众对中医药的认可度越来越高。此次大会的成功举办将进一步增强中医药在中东欧的影响力。”中东欧中医药学会会长陈震见证了中医药在匈牙利影响力的逐步提升。

现场不少中医爱好者表示，此次大会进一步提高了他们对中医药的认可度，相信中医药将在中东欧乃至全球范围内发挥更大的作用。

中西医结合优势互补

在本次世界中医药大会的产品展览区，一批先进的中医脉诊仪、舌诊仪等信息化、智能化产品吸引了大批参观者围观。而在大会专门设立的工作坊中，泛欧中医药学会联合会秘书长文贝托·马赞提的操作台边上座无虚席，他正在演示针灸治疗肩痛病。

“针灸是中国送给世界的神奇礼物”，文贝托·马赞提一边讲解，一边分享自己在意大利从事针灸工作的感受。在30余年间，他接待了成千上万名接受针灸治疗的患者，通过流行病学研究和统计分析，证实针灸对骨痛疾病有较好的疗效。“针灸不仅减轻了患者的疼痛，大幅度提高患者的生活质量，还有效地避免了长期服用处方类止痛药带来的副作用”。

德国第一家中医院魁茨汀中医院的负责人施道丁格尔对此深表认同。成立28年来，魁茨汀中医院已是欧洲最知名的中医院之一，每年接待上万名患者。“传统中医与现代西医相结合的疗效一次次给我们带来惊喜，中西医可以相互配合，更好地造福人类”，施道丁格尔说。

参加大会的许多中医药行业代表都认为，中西医两者各有所长，可以相互配合、实现互补。

“正确处理好守正与创新的关系，才能把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。”世界中医药学会联合会秘书长桑滨生说。

中医药“走出去”步伐加快

此次世界中医药大会期间还举行了中医药国际标准建设推广基地授牌仪式以及世界中医学专业核心课程教材新书国际发布仪式。世界中医学专业核心课程教材包括中文版和英文版各14册，由世界中医药学会联合会教育指导委员会组织编写、中国中医药出版社出版。

中国中医药出版社副总编辑李占永表示，这套课程教材的编者、翻译者队伍庞大，由来自数十个国家和地区、近400位中外中医医生共同撰写，定位于培养符合临床需求的中医师，重点阐述了国外常见且中医药确有疗效的疾病防治。“本套教材的出版发行，有助于全面、系统、准确地向世界传播中医药学，也有助于在世界范围内培养中医药人才，从而更好地推进中医药在海外发展。”

今年5月，第七十二届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本（ICD—11）》，首次纳入起源于中医药的传统医学章节，这标志着中医药正式接入国际主流医学这一分类体系，对推动中医药国际化具有重要意义。

“中医药‘走出去’的前景是光明的，但不可否认这个过程中还存在文化、法规、贸易壁垒、地域等多重困难，需要大胆探索创新，实现中医药教学、诊疗等全流程的规范化，才能真正实现国际化。”桑滨生表示。

截至目前，我国已与40余个国家、地区和组织签署了中医药合作协议，在“一带一路”相关国家和地区建立了一批中医药海外中心，在30多个国家和地区开办了数百所中医药院校。根据规划，到2020年，中医药“一带一路”全方位合作新格局将基本形成，届时将与沿线国家合作建设30个中医药海外中心，中医药将为促进人类健康发挥更加积极的作用。

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 17 版）

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