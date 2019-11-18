喋喋不休的鼓噪蒙蔽不了世人（钟声）

不断用谎言挑衅和抹黑中国，这是美国国务卿蓬佩奥近来干得很上瘾的事情。11月15日，他在美国莱斯大学发表演讲，兜售其冷战记忆后，又在互动环节大讲所谓“美国受害论”，扬言“面临来自中国共产党的挑战”，污蔑中国“盗窃知识产权”“强制技术转让”，渲染所谓“中国威胁”。连续三个星期，蓬佩奥如是这般一而再、再而三地用散布谎言的演讲，面向世界暴露其不堪的形象——偏见中夹杂着恶毒，傲慢中夹杂着狂躁。

透视蓬佩奥之流呈现的反面教材，世人倒是可以进一步认清冷战零和博弈思维是一种怎样的恶之源。这种思维总是企图怂恿人们选择对立、割裂甚至仇视，弥散着历史垃圾堆里的腐臭气。无数事实证明，这种思维的破坏力在国际关系领域是相当危险的，因为任何鼓吹对抗、挑起争端的意图，都是世界和平发展事业的绊脚石。

谎言就是谎言，重复千遍亦枉然。形形色色的“中国威胁论”早已在事实面前不攻自破，现在他们转而恶毒攻击中国共产党和中国政府，不过是一招不行再换另一招的把戏，依旧注定是徒劳的妄动。

新中国成立70年来，在中国共产党领导下，中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是历史和人民的选择。事实早已雄辩地证明，中国选择的发展道路完全正确，任何力量都阻挡不了中国人民和中华民族前进的步伐。中国人民对自己的道路、理论、制度、文化有坚定的自信，将坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，不断取得新的辉煌。在中国人民的正义抉择和坚定信念面前，任何人居心叵测的任何鼓噪，都只不过是一种小丑式表演，既改变不了事实，也逆转不了大势。

举世公认，中国绝不以牺牲别国利益为代价发展自己，中国的发展不对任何国家构成威胁。仅以不久前举行的第二届中国国际进口博览会为例，共有181个国家、地区和国际组织参会，3800多家企业参展，超过50万名境内外专业采购商到会洽谈采购；按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。丰硕的成果明证，中国的“朋友圈”越来越大，中国建设开放型世界经济、推动构建人类命运共同体的努力有目共睹，广博赞誉，广受欢迎。蓬佩奥挑拨中国和全球伙伴之间友好合作关系的任何造势，都只能是四处碰壁。

中美关系不是零和游戏，两国合则两利、斗则俱伤，相互尊重、求同存异才是两国应有的相处之道。这不仅事关中美两国的利益，而且事关整个世界的利益。在这样的大是大非问题上，必须避免因一时短视犯下不可挽回的历史性错误。美国前国务卿基辛格日前发表公开讲话时呼吁美中双方避免对抗思维，妥善管控分歧，“在形势有可能出现创造性转机时，双方要寻求和洞察到这种机会”。我们奉劝一句，蓬佩奥应当摒弃意识形态偏见和陈旧过时的冷战思维，停止喋喋不休、颠来倒去的反华言论，做一些与其国务卿身份相符的事，不要在损害双方互信、毒化两国关系的歧途上越走越远。

《 人民日报 》（ 2019年11月17日 02 版）

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