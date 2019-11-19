专家学者共商积极应对中国人口老龄化

人民网北京11月19日电 为总结积极应对人口老龄化的成就和经验，研讨我国老龄事业和产业发展面临的新形势新任务新要求，由国家卫生健康委员会、民政部、中国农工民主党中央委员会、全国老龄工作委员会办公室、中国老龄协会共同主办的“新时代积极应对人口老龄化高端研讨会”在北京召开。研讨会以“新时代 新国情 新对策”为主题，围绕“老龄政策制度”“健康养老服务”“老龄社会治理”等内容展开深入研讨。

全国政协副主席李斌出席会议并讲话，国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军，全国人大常委会委员、农工党中央专职副主席杨震，民政部养老服务司副司长李邦华，人力资源社会保障部养老保险司副巡视员李德宏，住房城乡建设部标准定额司副司长韩爱兴，中国社会保障学会会长郑功成，中国社会科学院研究员郑秉文，北京医院院长王建业，中国人民大学副校长杜鹏，复旦大学资深教授彭希哲等有关部委相关负责同志和专家学者作主旨演讲。

全国人大常委会委员、中国社会保障学会会长郑功成作了题为《综合应对老龄化的挑战》的主旨演讲。他提出，以老龄化为主要标志的人口结构变化带来的是全面而深刻的挑战，从而需要综合应对。综合应对至少包括观念变革及社会氛围再造，老有所养与老有所为有机结合，政策体系的重构与责任共担机制的建立，相关制度的不断优化等。

全国政协委员、中国社会科学院研究员郑秉文作了题为《积极应对人口老龄化的关键在于“六个高度重视”》的主旨演讲。他认为，积极应对中国人口老龄化要发挥中国特有的体制优势，归纳起来要“六个高度重视”：一是全党和全民要高度重视人口老龄化工作，凝聚共识；二是要高度重视部际协调机制的建设，建立一个高于部际层面的常设协调机构；三是要高度重视人口和养老金制度的预测工作，未雨绸缪；四是要高度重视社会民间力量的参与，建立立体式多层次混合型的社会保障体系；五是要养老方式的三位一体，不可偏废；六是要高度重视人口老龄化的国民教育工作，要将人口老龄化进入初级国民教育。

全国政协委员、北京医院院长、国家老年医学中心主任王建业作了题为《推进中国健康老龄化的战略与实施》的主旨演讲。他指出，当前我国正处于快速人口老龄化阶段，疾病患病率显著增加，疾病负担加重，同时老年人群健康管理供需失衡，对医疗卫生事业带来了新的挑战。推进健康老龄化进程，要以维护老年人健康权益为中心，以满足老年人健康服务需求为导向，大力发展老年健康事业，紧抓健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期监护、安宁看护六大任务，构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。

中国人民大学副校长杜鹏作了题为《农村养老服务现状、挑战与对策思路》的主旨演讲。他提出，农村是我国应对养老挑战的重点和难点所在，当前农村养老服务呈现出供给主体多元化、方式多样化的发展趋势，但养老服务仍存在供给能力有限、总量不足、服务网络尚未形成等问题。优化农村养老服务供给路径，应从制定专项中长期规划、提高共享水平、创新供给机制、推进服务网络建设等方面着手，抓住乡村振兴发展机遇，加快推进农村养老服务体系建设。

复旦大学资深教授、人口与发展政策研究中心主任彭希哲作了题为《夯实社区基础，整合养老资源》的主旨演讲。他强调，我国人口老龄化发展及其应对正在进入一个新的时期，亟需进一步改革创新，形成中国方案。基层社区是提供为老服务的第一线，也是各种养老资源汇集的地方，但目前存在资源配置碎片化，资源浪费与资源短缺并存等问题。应当夯实社区基础，建立资源整合、多元协同、供需匹配、数据融合的整体性社区为老服务体系，利用物联网等现代科学技术，在社区着力推广建设复合型的综合服务数据和资源配置平台，激发市场活力，形成机构、社区、居家为老服务的有机链，精准对接为老服务的供需双方，提升为老服务的整体质量和广大老年人口群体的获得感。

(责编：刘晗璐(实习生)、常红)