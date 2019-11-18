国际首个耳饰与女性精神主题摄影展“耳珥新语”在京开幕

人民网北京11月17日电（记者焦翔）2019年11月16日，“耳珥新语”新时代女性精神摄影展在北京视觉经典美术馆开幕。这是国内外首个以耳饰与女性精神为主题的摄影展。展出涉及服饰文化、非遗工艺、扶贫公益、摄影艺术等多个方面，不仅具有艺术价值，也具有文化价值和社会价值。

开幕当天，原解放军报社社长王梦云，原北京军区政治部副主任、资深摄影家王秉伦，中国民族博物馆非遗部主任覃代伦，收藏部主任蒲天彪中国妇女发展基金会“妈妈制造”项目负责人赵光峰，北京旅游摄影协会副会长王岚，北京成教摄影协会副会长阎菊芳等出席了仪式，文化艺术界和各行业的数百位女性代表参加了开幕活动。

活动主办方璞利文化创始人谢恬（下图）表示，举办本次摄影展是璞利Purilife平台做“至美生活制造者”的具体表现。

策展人鲜丹丹女士（下图）是耳饰文化爱好者。2018年，她举办了“耳珥新语”耳饰收藏秀，得到高度关注。她说：耳饰起源于8000年前，文化源远流长，记载着人类发展与进步的历史，是世界服饰艺术的重要组成部分。耳饰文化与女性精神和审美情趣密不可分。佩戴耳饰是当代女性追求美好生活的现实反映。策划本次摄影展，主旨是通过摄影这一艺术形式展现耳饰之美、女性之美、文化之美，以小见大，以点带面，表现新时代女性自尊、自信、自立、自强的精神，良好的审美品位，以及对内外兼修和自我实现的追求，倡导真、善、美的社会主义核心价值观，引导女性更多地创造精神文明，活出精彩人生。

展出甄选70幅女性与耳饰的照片，辅以实物展。开幕活动上，来自国内外的多位模特，穿着礼服、时装和民族服装，展示了耳饰与之搭配之美，营造了具有民族感、国际感和时代感的氛围。其中民族服饰秀环节，表现了中华民族艺术和工艺的历史根基，展现了我国审美文明的深度与厚度。

本次摄影展出作品由摄影家梁立、刘晶羽、李金海、杨峰，新锐摄影师张磊、谭海清等共同完成。所呈现的人物为各界女性代表，年龄由4岁到78岁，包括企业家、少数民族非遗传承人、歌唱家、法官、教师、作家、主持人、设计师、演员、创业人、学生、儿童等，展现出各年龄段、各行业女性风采。大部分照片采用巨幅尺寸制作，让作品具有视觉冲击力，并能够充分展现人物和饰品细节。

摄影展免费向公众开放，传播耳饰文化、美好生活理念和新时代女性精神，具有普惠属性。与中国妇女发基金会“妈妈制造”项目合作，推广少数民族地区妇女扶贫和“非遗”传承公益项目，助力脱贫攻坚和中华民族手工艺发展。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)