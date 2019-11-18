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大国外交展现大国担当（望海楼）

■ 严 瑜

2019年11月18日05:51  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　11月10日至14日，国家主席习近平应邀对希腊进行国事访问，并赴巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤。2019年，习近平先后7次出访，主持4次主场外交，全面展示新中国成立70年来的伟大成就和中国特色大国外交风范，展现大国责任担当，分享中国理念智慧，有力提升了中国的感召力和影响力。

　　构建人类命运共同体，这是中国为世界描绘的愿景，也是中国为世界找到的人类相处之道。

　　面对日益增多的全球性挑战，没有哪个国家可以置身事外、独善其身。今年以来，在多个国际场合，习近平从不同角度对如何构建“人类命运共同体”作出进一步的深刻阐释，并提出具有操作性的方法论。在二十国集团领导人大阪峰会上，习近平呼吁，我们要立足共同利益，着眼长远发展，致力于实现世界持久和平繁荣、各国人民安居乐业；在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上，习近平继提出共筑更加紧密的中非命运共同体、携手共进的中拉命运共同体之后，首次提出致力于构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。中国方案为世界擘画出一个值得憧憬的未来。

　　共建“一带一路”，这是中国为世界搭建的平台，也是中国为世界找到的人类发展之道。

　　习近平主席走到哪里，“一带一路”的东风就吹向哪里，务实合作的果实就收获在哪里。事实已经证明，“一带一路”不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。在中远海运比雷埃夫斯港项目现场，习近平见证共建“一带一路”的成功范例。今年以来，意大利成为首个签署“一带一路”倡议谅解备忘录的G7国家；中国与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦共建“一带一路”的合作新蓝图更加清晰；尼泊尔总统班达里表示愿积极参与共建“一带一路”，构筑跨喜马拉雅立体互联互通网络……“一带一路”倡议“走红”全球，因其顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望。

　　扩大对外开放，这是中国对世界展现的诚意，是中国为世界找到的人类分享之道。

　　当前，单边主义、保护主义逆风再起，世界经济增长因此蒙尘。中国勇扛大旗，继续做构建开放型世界经济的引领者。第二届中国国际进口博览会上，按一年计累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。在本届进博会开幕式主旨演讲中，习近平提到，中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。二十国集团领导人大阪峰会上，习近平宣布，中国将进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展。中国用行动为全球树起开放标杆，与各国共享开放红利，给世界经济注入强劲活力。中国深知，打开窗子，才能实现空气对流，新鲜空气才能进来。唯有这样，中国和世界才会更好。

　　历史发展、文明繁盛、人类进步，从来离不开思想引领。从传承千年的东方文明中汲取智慧，从浩浩荡荡的历史大势中把握规律，面对百年未有之大变局，习近平深入思考人类前途命运，从人类历史进程和国际格局演变的高度，精辟总结中国的成功经验，提出契合国际社会期待、符合各方共同利益的中国方案，为完善全球治理提供引领。

　　2019年，中国特色大国外交的实践与风范，必将为全球和平与发展，带来有力的思想启迪。

　　（作者为本报评论员）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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