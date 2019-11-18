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汇聚捍卫多边主义的力量（和音）

2019年11月18日04:33  来源：人民网－人民日报
 

　　为捍卫多边主义、促进互利共赢的国际合作而鼓与呼，这是当前世界各地此起彼伏的现象。

　　近日举行的第二届巴黎和平论坛，也呈现出这样的声浪。136个正式代表团、7000多人与会，包括30多位国家元首、政府首脑以及国际组织负责人，议题涉及六大跨领域主题，80场多边讨论覆盖和平、安全、发展、环境和新技术等内容。“世界正在崩裂，现状是站不住脚的。哪个国家能够隔绝于这个世界来修复这些裂痕？……我们必须尽一切努力，维护一个尊重国际法的全球体系，一个拥有坚实多边机构的多极世界。”联合国秘书长古特雷斯表达的忧虑，响应了很多与会者的心声。巴黎和平论坛的发起者、法国总统马克龙更是发出警告，在有效运转70年后，当今的国际体系正在经历前所未有的危机。在世界经济增长动能不足，发展鸿沟日益突出，冷战思维、单边主义阴霾不散的背景下，亟须各国携起手来，共同探寻更加公平和有效、顺应历史发展潮流的全球治理方案。

　　连续两年，中国政府都派出高级别代表团参加巴黎和平论坛，为维护多边主义发声，为完善全球治理献计，成为论坛的亮点。本届论坛中，“绿水青山就是金山银山：中国生态文明建设”“建立南南合作与‘一带一路’倡议之间的多边对话和协作平台”等多个议题本身就折射着中国智慧。论坛期间，中国主办的“《生物多样性公约》第十五次缔约方大会——生物多样性最后的机会”圆桌会议受到各方高度关注。出席论坛的法国前总理拉法兰说：“中国在维护多边主义、捍卫世界和平方面扮演重要角色。只有多边主义和合作才是通往和平的唯一道路，这也是中国在论坛上传递的信息。”巴黎和平论坛执委会主席、世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米将中国称为“全球治理的主要参与者”，并强调法中两国在全球治理方面存在共识。

　　世界共同瞩目，中法两国作为联合国常任理事国，在推进全球治理完善、维护世界和平稳定、促进人类文明进步方面发挥重要作用。2015年，中法携手努力推动达成具有历史性意义的气候变化《巴黎协定》。今年3月，习近平主席访问法国期间，在中法全球治理论坛闭幕式上发表重要讲话强调：一要坚持公正合理，破解治理赤字；二要坚持互商互谅，破解信任赤字；三要坚持同舟共济，破解和平赤字；四要坚持互利共赢，破解发展赤字。不久前，马克龙总统率团出席第二届中国国际进口博览会并成功访华，国际舆论认为中法两国又一次发出共同维护多边主义的强烈信号——两国共同发表《中法关系行动计划》和《中法生物多样性保护和气候变化北京倡议》，进一步强化了在携手应对全球挑战领域的合作；中国财政部本月5日在法国巴黎成功定价发行40亿欧元主权债券，是迄今中国单次发行的最大规模外币主权债券，对深化中法、中欧金融合作意义重大。

　　“德不孤，必有邻。”巴黎和平论坛总干事瓦伊斯曾引用这句来自《论语》的名言形容相向而行、共同走上合作之路的伙伴国家。有目共睹，面对风云变幻的国际形势，中国同欧洲作为多极化世界的两大力量、两大市场、两大文明，在多边框架下的合作日益密切，展现着历史担当。习近平主席日前访问希腊期间，中希两国发表关于加强全面战略伙伴关系的联合声明，明确指出双方一致同意坚持开放包容的理念，建设开放型世界经济，反对任何形式的保护主义和单边主义，并将共同推动和深化中国—欧盟全面战略伙伴关系，共同打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。“欧盟和中国希望建立‘强大的多边主义’”成为越来越多外媒关注的焦点。

　　面对挑战，单打独斗行不通，转嫁矛盾不可取，惟有合作！这是世界上所有理性思考者和行动者拥有的共识，因为，世界已经成为相互连通的汪洋大海，没有谁能独善其身。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，国际社会众多成员同中国志同道合。透过百年未有之大变局，人们日益强烈地认识到，只有汇聚捍卫多边主义的力量，开展互利共赢的国际合作，人类才能开辟共同发展的前景，拥抱共同繁荣的未来。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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