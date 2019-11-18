拉紧务实合作和文明交流纽带

11月10日至12日，国家主席习近平应邀对希腊进行国事访问，与希腊领导人就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见并达成广泛共识，一致同意要拉紧务实合作和文明交流纽带，将中希全面战略伙伴关系提升到新的高度。希腊各界高度评价习近平主席对希腊进行的国事访问，认为此访取得了丰硕成果，开启了两国关系新篇章，并为欧中关系发展增添新动力。

“加强与中国的全面战略伙伴关系，对希腊意义重大”

中希两国建交47年来，彼此始终相互理解、相互尊重，并于2006年建立全面战略伙伴关系。近年来，两国在涉及彼此核心利益问题上相互支持，友谊日益深化。习近平主席访问希腊期间，两国发表《中华人民共和国和希腊共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合声明》，双边关系得到进一步提升。

希腊地缘政治学专家康斯坦丁诺斯·格里瓦斯在接受本报记者采访时说：“在经济全球化深入发展的今天，加强与中国的全面战略伙伴关系，对希腊意义重大。习近平主席对希腊进行的国事访问将进一步提升希中关系发展水平。”

希腊国际问题学者乔治·佐戈普鲁斯表示：“习近平主席此访推动了希中全面战略伙伴关系发展。希中合作不仅有利于双边关系提升，对于欧中关系发展同样具有积极意义。”

“习近平主席此访让希腊、欧洲和中国的关系走得更近。”希腊比雷埃夫斯市市长扬尼斯·莫拉利斯说，“我坚信，希腊和中国将进一步携手并进、造福两国人民。”

“不同制度、不同文化国家间和平相处、合作共赢的典范”

“希中关系正成为不同制度、不同文化国家间和平相处、合作共赢的典范。”希中经济合作商会主席普罗瓦塔斯指出，习近平主席访问期间，两国领导人见证了双边合作文件的交换，涉及投资、港口、金融、能源、教育等多个领域，“两国在政治互信的基础上进一步明确了务实合作的方向，为两国共同发展注入了新动力”。

近年来，中希经贸合作持续深化。双边货物贸易额由2013年的36.5亿美元发展到2018年的70.6亿美元。最新数据显示，今年1至9月，双边贸易额达到63.5亿美元，同比增长21.4%。

希中企业联合会主席布莱达·阿芙洛狄特认为，习近平主席此访激发了希中携手合作、共同发展的潜力。“我相信，作为首个同中国签署共建‘一带一路’合作谅解备忘录的欧洲发达国家，希腊将坚定不移地与中国在务实合作之路上并肩前行，推动双方在交通、能源、旅游等领域的合作，造福两国人民。”

“很荣幸能代表比雷埃夫斯港口有限公司的员工与习主席见面。”比雷埃夫斯港口有限公司助理经理帕特里齐娅·吉古表示，“中企投资比港后，比港发生了翻天覆地的变化，取得了巨大成功。比港就是我的家，我和同事们会尽最大努力提高服务水平，把比港建设得更好。”

“进一步推动人文交流合作，让两国人民的心贴得更近”

习近平主席访问期间，中希两国元首一同参观雅典卫城博物馆，徜徉历史长河，纵论文明智慧，以古鉴今，展望未来。

雅典美术学院院长尼古拉斯·特拉诺斯表示：“习近平主席的访问促进了两大文明古国的交流和对话，这是两国加深相互了解并发展更加紧密友谊的重要基础。”

“希腊和中国都有着悠久的历史和深厚的文明积淀。习近平主席对希腊的访问进一步推动了两国文明交流互鉴，巩固了两国人民的传统友谊。”比雷埃夫斯大学国际关系专业学生克里斯蒂安娜说。

“希腊与中国在人类历史和文明发展中渊源颇深，在许多方面都有共同点。”爱琴海大学黄河文明中心负责人扬尼斯·里里奇教授说，爱琴海大学已经与包括河南大学在内的多所中国高校展开合作，相信希中两国的教育合作，将在未来进一步推动欧洲其他国家与中国在教育领域展开更加广泛与深入的合作。

希腊教育部副部长瓦西里欧斯·迪卡拉基斯说：“习近平主席访问期间，希中签署了文化和教育领域的合作项目，这将为两国文化和教育领域合作创造更多空间，也必将结出更多硕果。在希腊，越来越多民众开始喜欢中国文化，学习中文。习近平主席此访将进一步推动人文交流合作，让两国人民的心贴得更近。”

（本报雅典11月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 02 版）

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