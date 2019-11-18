深刻理解 全面把握“中国之治”的制度密码

人民网讯 为深入贯彻落实十九届四中全会精神，将学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，推动制度优势转化为治理效能，11月16日，由人民日报社指导，人民日报社人民论坛杂志社、国家治理周刊、人民智库、人民论坛网共同主办的“深入学习贯彻十九届四中全会精神——2019国家治理高峰论坛年会”在人民日报社新媒体大厦召开。

人民日报社副总编辑张首映在致辞中谈到，刚闭幕的党的十九届四中全会在党的历史上第一次用一次中央全会专门研究国家制度和国家治理体系的问题，第一次系统描绘了中国特色社会主义制度的图谱，第一次提出坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标，全面回答了我们国家在制度和国家治理上应该坚持和巩固什么、完善和发展什么这个重大的政治问题，是坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的政治宣言和行动纲领，对于全党坚持四个自信、战胜各种风险、确保党和国家兴旺发达、长治久安具有重大的现实意义和深远的历史意义。人民日报将继续发挥中流砥柱、定海神针的作用，不断深化和加强对四中全会精神的宣传报道、阐释解读，全面推动全党全社会形成学习贯彻的浓厚氛围，为贯彻落实全会精神提供更加有力的思想保障和舆论支持。

人民日报社人民论坛杂志社总编辑贾立政致辞指出，在新时代的今天，掌握群众，即被群众所掌握的过程，既是一项系统工程，也是一个巨大的生态系统，需要思想理论的总结提炼者、研究者、阐释者、传播者、实践者共同努力、形成合力，构筑起理论研究、理论阐释、理论传播、理论实践循环往复的完整生态体系，只有这样，才能达到理论武装的目的，构建起具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。向着这一崇高理想，人民论坛始终不懈探索。

中央党史研究室原副主任李忠杰发表演讲谈到，《决定》全文中，“制度”“治理”是最重要的两个关键词。决定中这么多的制度、治理、体制、机制和体系，标志着中国特色社会主义制度和国家治理进一步走向系统化、整体化和规范化，意味着我国改革开放以来所做的大量探索、创新和成果都纳入到了这种系统化、整体化、规范化的制度体系和治理体系之中。未来中国怎么发展进步？当今世界怎么读懂中国？很大程度上要看十九届四中全会的这些内容在实际生活中的落实和推进情况。

北京大学中国画法研究院院长范曾在演讲中提到，中国精神是中华民族的集体记忆与近代以来全民族在血与火斗争中所形成的中国特有的时代价值观。弘扬民族精神和时代精神是文艺工作者责无旁贷的责任。要准确理解并贯彻四中全会提出的“坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度,巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础”。

与会嘉宾围绕“推进国家治理体系与治理能力现代化”“讲好中国故事 弘扬中国精神”“乡村振兴与基层治理现代化”“贯彻新发展理念推动经济高质量发展”等议题进行了深入研讨及对话交流。

论坛大咖云集、研讨取得了丰硕的成果。与会嘉宾一致认为，十九届四中全会《决定》吹响了开辟“中国之治”新境界的号角，标志着我们党对巩固发展社会主义制度的规律性认识达到了新高度。深刻理解和全面把握“中国之治”的制度密码，沿着中国特色社会主义道路迈向强国之治，中国充满活力的制度文明与治理转型，必将成为21世纪人类影响最为深远的变革。

(责编：刘洁妍、常红)