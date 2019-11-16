中国赴黎维和医疗分队在戈兰高地开展皮肤科专科义诊活动

11月15日，中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队在戈兰高地迈利村庄进行皮肤科专科义诊。黄世峰 摄

人民网贝鲁特11月15日电 （李潇、黄世峰、陈涛）黎巴嫩贝鲁特当地时间11月15日上午，中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队应驻地政府社区发展中心邀请和联黎部队东部战区军民协调处的委托，派皮肤科医生前往戈兰高地的迈利村进行专科义诊，以缓解当地村民数年来皮肤病就医难的问题。得知中国维和医疗分队皮肤科专家义诊的消息，附近村民都赶到了临时医疗点。

中国维和医院的皮肤科医生周宏奎携带两箱药品，乘车1个多小时抵达距离营区约30公里的迈利村。由于近期黎巴嫩国内局势不稳，东区司令部特别派出西班牙维和部队为这次义诊活动警戒护卫。

据了解，迈利村位于戈兰高地山区，以德鲁兹（教派）人居多，由于地理、民俗等因素，加之当地医疗卫生条件较为薄弱，村里看病难问题非常突出。

长期以来，中国维和医生高超的医术和仁爱之心在驻地名声远播，当地政府社区发展中心专门向联黎东区司令部提出申请，经军民协调处与中国维和医院沟通后，终于促成了这次专科义诊活动的开展。当日上午共接诊26名患者，其中以真菌感染者较多。周宏奎医生在发放药品时特别强调了个人卫生和该病治疗的顽固性。迈利村居民萨曼莎·优素福说：“由于我的村子远离城市，医疗条件较差。中国医生来到这里帮助我们，他们真是好医生！”

此次是中国第18批赴黎维和医疗分队第6次在当地进行义诊活动，已先后为800多名患者提供免费医疗服务。当地机构和民众纷纷表示，中国赴黎维和医疗分队充分发扬了无私奉献的人道主义精神，也为当地的和平与稳定贡献了力量。（完）

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