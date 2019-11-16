网连世界：纳入多国“高考”汉语何以全球“圈粉”

2019年10月，新加坡总理李显龙演讲亲自推广华语；

2019年，汉语正式列入俄罗斯“高考”科目；

2018年，英国选择汉语作为“高考”A-level外语科目的人数首次超过德语；

2008年至2016年期间，澳大利亚汉语学习者翻了一番，达到17.3万人；

在韩国，汉语已成为仅次于英语的第二大外语；

法国中学里，汉语是过去十年间学生人数增长最快的一门语言；

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汉语在国外究竟有多“火”？本期网连世界连线人民网驻韩国、俄罗斯、法国、英国、澳大利亚记者，了解外国人为什么选择汉语以及汉语如何改变他们的人生。

高考考“汉语”？ “汉语” 四六级？感受下——

小孩儿一见熊猫就高兴（）跳起来了。括号里应该填“的”、“地”还是“得”？这是网上流传的一道俄罗斯汉语考试题。

2019年，俄罗斯把汉语列为高考科目，供俄中学毕业生自愿选择。而在此之前，俄罗斯中学生只能选择英语、法语、德语或西班牙语作为高考外语科目。

汉语桥比赛（资料图片）（人民网记者 屈海齐摄）

从升学到求职，汉语越发成为外国人的“必备技能”或者“加分项”。高考、四六级，这些中国学生熟悉的词汇，也可以套用在国外的汉语学习者身上了。

在2018年的“英国高考”A-Level考试中，选择汉语作为外语科目的考生人数有3334名，首次超越德语，仅次于法语和西班牙语。

也许你考过GRE，但你听说过HSK吗？ HSK是“汉语水平考试”的简称。是为测试母语非汉语者的汉语水平而设立的。6级是新汉语水平考试HSK的最高等级，通过HSK 6级的考生可以轻松完成汉语的听、说、读、写。

根据韩国一家求职网站的调查，近10年来，越来越多的韩国企业招聘公告中加入了“优先录用会汉语者”等相关条件。参加汉语资格证书HSK考试的人数也在逐年递增，可见会说汉语逐渐成为韩国年轻人就业的加分项。

老外为何热衷汉语？着迷中国文化、看好中国市场

近10年来，外国人学习汉语的热度尤其高涨。这与中国经济的发展壮大是分不开的，越来越多的“老外”愿意与中国一同成长。

据俄新社报道，截至今年9月底，全俄共有约20%，即超过180所高校开设了汉语课程。目前全俄约有6万至8万人在学习汉语，中国的文化、历史以及中俄间关系都是俄罗斯人选择学习汉语的重要原因。而在1997年，该数字仅为约5000人。

“2000年之后出生的年轻人对汉语学习的兴趣和两国关系不断深化、经贸发展愈发活跃有很大关系。”俄罗斯5至11年级中文教材编委会的负责人亚历山德拉·西佐娃表示。

法国是世界上最早教授汉语的域外国家。如今，随着经济的崛起，中国已是欧洲人在职业上最渴望外派的国家之一，渴望程度甚至超过美国和英国。对于法国人来说，中文的吸引力，如今已经超越异域文化的吸引。汉语热的兴起，在法国人看来是呼应了中国社会在各个领域的开放状态，学习中文更成为法国人职业发展的考量之一。

法国巴约中学的汉语课 人民网驻法国记者 何蒨摄

在韩国延世大学中文教授李圭甲的课堂上，经常出现听课人数爆满、过道上都挤满学生的情况。韩国“汉语热”并不是昙花一现。如今，中国已经成为韩国最大贸易伙伴、最大海外投资对象国。韩国企业开始陆续进入中国市场，汉语水平考试成绩已经成为韩国大企业用人、升职的标准之一。

2016年9月，英国政府宣布正式启动中文教学项目“中文培优项目”（MEP），支持英格兰中学汉语教学，计划在2020年底前投入1000万英镑，培养出至少5000名能用汉语交际的年轻人。

亚当·戴维斯（左）与菲比·海恩斯（右）在伦敦的孔子学院活动上表演中文歌曲。（白天行摄）

澳大利亚新南威尔士州中文教师协会秘书长约翰·孟称，随着中澳贸易往来和文化交流日益加深，澳大利亚需要更多掌握汉语的人才。在2016年发表的《培养澳大利亚人汉语技能》报告中，墨尔本大学汉语教育专家简·奥顿也强调了掌握汉语技能对澳大利亚未来发展的重要性。

学习汉语改变人生

目前，全球已有超过1亿外国人正在学习和使用汉语。

美国“金融大亨”吉姆·罗杰斯让两个女儿学习汉语的故事广为人知。她们凭借毫无口音的“开挂”普通话技能，走红网络俘获大票粉丝。据此前媒体报道，2018年，年仅14岁的大女儿快乐·罗杰斯，教中文的课时费已达25美元1小时。

而在韩国，根据韩国教育部公布的《2018年来华留学统计》数据显示，2018年在华留学的韩国学生约为5万名，高居各国留学生数量之首。

郑陈焕就是这样一位韩国青年。2000年开始，他跟随父母在中国学习和工作，直到几年前才重回韩国。目前他在一家金融投资公司负责中国相关业务，经常往返中韩两国。

他告诉人民网记者，“我在中国生活时，被中国人对成功的渴望及不断挑战的坚韧态度所感动。我认为迅速发展变化的中国定将为全世界作出更多积极贡献。现在我身边学中文的同事和朋友越来越多，很多人认为今后汉语可能会取代英语，成为学校里必修的课程。”

同样在伦敦商务孔子学院学习了7个月汉语的音乐人亚当·戴维斯认为，中国正以惊人的速度向前发展，并与世界其他国家分享其文化和产业。“有一次我在北京迷路时遇到一个老人，他能听懂我的话并很高兴的为我指路。我们聊了一会儿关于我们之间不同的文化和世界。他从未去过英国，那也是我第一次来中国。然而在那一刻，我感到我们并没有什么不同。”

由新南威尔士大学孔子学院、新州中文教师协会主办的“汉语之光”新南威尔士州大中小学生汉语才艺汇演。

澳大利亚本地大学生的汉语学习热情也颇为高涨。在悉尼唐人街附近，经常可以看到一位特殊的街头艺人——澳大利亚男生凯伦·劳斯。他抱着吉他，唱着流利的中文歌曲，吸引众多游客驻足。

据劳斯说，他是一名学习电影专业的学生。自2014年第一次访问中国以来，他一直坚持学习汉语，和中国朋友去卡拉OK唱中国歌，借此提高自己的汉语水平。他希望有一天自己可以看懂没有英文字幕的中国电影，并制作出弥补中西方观众文化差异的电影。

越来越多的巴西人走进孔院课堂，以汉语为媒了解中国文化和历史，更通过学习中文为实现自己的梦想寻找更多路径。25岁的巴西小伙子马天赐(Mateus Santos)正与朋友一起创业，做服装贸易生意。他希望有一天自己的品牌也可以进入中国市场。“我知道阿里巴巴和淘宝，这些都是可以让我进入中国市场的途径。“

分析人士指出，“汉语热”是各国共享中国发展机遇的必然选择，越来越多的国家迫切希望搭乘中国发展的“快车”“便车”与“顺风车”。作为中华文化的重要组成部分，汉语必将加快走向世界。

（徐祥丽 夏雪 何蒨 李明琪 屈海齐 白天行 王泉骄 赵健）

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