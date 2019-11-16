国务院港澳办新闻发言人严厉谴责香港暴徒攻击无辜市民和在英国袭击律政司司长郑若骅女士的罪恶行径

新华社北京11月15日电 国务院港澳事务办公室新闻发言人杨光15日就香港一名无辜市民遭暴徒伤害致死和香港特别行政区政府律政司司长郑若骅女士在伦敦遇袭受伤事件发表谈话，对施暴者予以严厉谴责，呼吁尽快将暴徒绳之以法。

杨光说，11月13日下午，在香港新界上水地区一群暴徒疯狂攻击清理路障的市民，致使一名70岁的罗姓清洁工人严重受伤，经救治无效于14日晚去世。这是“修例风波”以来在香港暴力活动中丧生的第一位市民。伦敦时间11月14日，香港特别行政区政府律政司司长郑若骅在当地参加一场仲裁讲座时遭到数十名暴徒围攻并受伤。我们对上述极端暴力行径表示极大愤慨和严厉谴责，对去世长者表示深切哀悼，对郑若骅司长表示深切慰问。

杨光表示，近来香港暴力活动升级，严重践踏法治和社会秩序，危及香港居民的人身安全。暴徒除了在香港实施打砸抢杀等暴力活动之外，还将黑手伸向境外，竟然对特别行政区政府官员行凶，可谓丧心病狂、嚣张至极。对这类严重犯罪行为，必须依法严惩。

杨光表示，习近平主席14日在巴西就香港局势发表的重要讲话，发出了中央政府对香港止暴制乱的最强音。我们坚决支持香港特别行政区行政、立法、司法机关采取一切必要措施，履行止暴制乱、恢复秩序这一最紧迫的职责和任务。希望香港各界人士擦亮眼睛，旗帜鲜明地反对一切暴力行径，支持有关方面追究暴力犯罪分子的刑事责任。

《 人民日报 》（ 2019年11月16日 04 版）

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