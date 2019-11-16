习主席讲话指引香港民众团结一心止暴制乱

新华社香港11月15日电 （记者周文其）当地时间11月14日，中国国家主席习近平在巴西利亚出席金砖国家领导人第十一次会晤时，就当前香港局势表明中国政府严正立场。香港主流舆论及社会各界15日表示，习主席的讲话向世界展示了中央政府维护香港繁荣稳定与国家主权、安全、发展利益的坚定决心，将指引香港各界民众团结一心，以更坚定的决心支持特区政府止暴制乱。

《大公报》社评表示，习近平主席的讲话是中央对香港局势的最新分析及定性。讲话中的三个“坚定支持”、三个“坚定不移”一气呵成，既有丰富内涵，更是高屋建瓴为解决香港问题提出明确的方向和方案。中央对解决香港目前面临的问题有足够的定力、充分的信心、多样化的手段。中央坚定支持特区政府依法止暴制乱，体现了对“一国两制”的尊重，对特区政府的信任。止暴制乱责任重大，不是单靠个别部门单打独斗，需要香港特区行政、立法、司法机构共同努力。

香港《文汇报》社评强调，习近平主席代表中央对香港止暴制乱、恢复秩序提出了明确的要求和指引，对香港各界寄予厚望，增强了大家对止暴制乱的信心，让港人坚信在中央坚定不移的支持下，香港各界众志成城、迎难而上，一定能够推动香港转危为安。同时，习近平主席高屋建瓴、坚定有力的表态，也表明了中国在原则问题上寸步不让，粉碎了部分势力颠覆香港、扰乱中国的幻想。

《香港商报》时评强调，习近平主席选择在国际场合就当前香港局势表明中国政府严正立场，向全世界释放了强烈的信号，讲出了目前香港发生的是激进暴力犯罪行为的真相，让全球更清晰地看清楚香港社会风波的实质。有国家作为最坚强的后盾，有中央的全力支持，相信特区行政长官、特区政府、警队、司法机构会更加积极作为，用好一切法律措施，严正执法、公正执法，并调动更广泛的民意，竭尽所能止暴制乱、恢复秩序。

全国政协常委、香港友好协进会会长唐英年表示，习近平主席的讲话给香港各界以振奋、鼓舞，为香港应对当前困难、重拾和谐稳定提供了关键支持，自己也将发挥一切所能，为习近平主席讲话中提到的三个“坚定支持”、三个“坚定不移”做出最大的努力。

全国人大常委会委员谭耀宗说，这一讲话反映习近平主席十分关心香港局势，并清楚地指出了当前香港面临的问题及解决办法，香港特区内部应动员一切力量，以更强有力的手段依法止暴制乱。

港区全国人大代表、香港民建联副主席陈勇说，习近平主席的讲话证明习主席、中央政府与广大内地同胞是香港最坚强的后盾。有了如此强大的支持，香港各界有更大的信心与勇气全力止暴制乱，维护好香港的繁荣稳定与社会秩序。

港区全国人大代表、香港工联会会长吴秋北表示，习近平主席的讲话是要告诉全世界，中央政府对特区行政长官及特区政府坚定信任、坚决支持，并向反对派和外部势力发出警告，有中央政府的支持，暴徒、反对派、外国势力反中乱港的政治图谋注定无法得逞。

港区全国政协委员、香港特区立法会议员梁志祥说，习近平主席提出的“坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子”十分重要，如果法庭对暴力违法案件作出具有阻吓力的判决，相信会让更多人警醒，从而制止暴力、恢复秩序。

港区全国人大代表吴亮星强调，法治是香港核心价值，香港一定要重视法治、坚持法治、用好法治，各部门要通力合作，才可以真正止暴制乱。

港区全国政协委员魏明德表示，正如习近平主席所说，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。实际上这也是广大香港市民的共同诉求，香港要想实现繁荣稳定，首要条件就是止暴制乱、维护法治。

全国港澳研究会理事邓飞表示，习近平主席的讲话向全世界重申了中央政府贯彻“一国两制”方针的庄严承诺，展现了中央政府对在“一国两制”框架下处理好当前香港面临问题的高度自信。同时，这一讲话也表明止暴制乱不是单个部门的职责，需要香港各个机构、社会各界共同努力。

港区全国政协委员吴旭洋说，香港百姓的日常生活已受到严重影响，上班、购物、教育等方面的基本权利和自由都难以得到保障。因此，必须按照习近平主席的要求，对破坏香港法治和人权、挑战“一国两制”原则底线的行为予以坚决制止和惩处。

“守护香港大联盟”召集人、律师黄英豪认为，习近平主席的讲话将香港修例风波清晰定性，并将止暴制乱与恢复秩序表述为“香港当前最紧迫的任务”，这对群策群力解决香港目前的困局提出明确要求，相信有助于特区政府各部门统一认识、共同遏止暴力。

《 人民日报 》（ 2019年11月16日 04 版）

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