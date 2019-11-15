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专访：中老命运共同体建设不断取得积极成果——访中国驻老挝大使姜再冬

2019年11月15日19:56  来源：新华网
 

　　新华社万象11月15日电 专访：中老命运共同体建设不断取得积极成果——访中国驻老挝大使姜再冬

　　新华社记者章建华

　　中国驻老挝大使姜再冬日前接受新华社记者专访时表示，中老双边关系当前处于历史最好时期。今年4月，两国领导人签署了《构建中老命运共同体行动计划》，为中老关系长远发展提供了指引和遵循，开启了中老关系新时代。随着该行动计划落实，中老命运共同体建设不断取得积极成果。

　　一是两党两国最高领导人保持年度会晤传统，及时就双边关系重大问题和国际地区形势加强战略沟通。双方开展全方位、多层次、机制性交流对话，互学互鉴治党理政经验。双方还加强国防治安领域合作，密切国际地区事务配合，切实维护共同利益。

　　二是中国“一带一路”倡议和老挝“陆锁国变陆联国”战略加快对接。作为“一带一路”重大项目的中老铁路建设顺利推进，预计将于2021年底竣工通车。万象—万荣高速公路进展总体顺利，可望于2020年底建成。今年前三季度中老双边贸易额达28.6亿美元，同比增长18.7%，中国成为老挝第二大贸易伙伴和第一大外资来源国。

　　三是截至今年，获得中国政府奖学金的老挝留学生已累计超过4000人，在东盟各国中名列前茅；在中国学习的老挝学生约1.5万人，在东盟国家中排名第二，在全世界196个国家和地区中排名第八。中文热在老挝方兴未艾，老挝中国文化中心、国立大学孔子学院成为两国文化教育交流新平台。2019年是“中老旅游年”，今年前三季度中国赴老游客达75.7万人次，同比增长26%，预计全年游客量可望实现新的突破。

　　姜再冬表示，随着中老关系深入发展，两国人民友好交往日益密切。自2002年至今，先后有11批119位中国青年志愿者来老从事中文教学、体育教学、医疗卫生、信息技术对口交流支援。自2004年至今，共有400余位汉语教学志愿者深入老挝偏远贫困地区，为中小学生送去“汉语之光”。

　　姜再冬说，令他深为感动的是，在今年8月19日中国游客大巴发生严重交通事故应急处置过程中，两国热心民众自发赴医院照料伤者、捐款捐物，让伤者和家属切身感受到无国界的温暖。今年，老挝多个省份遭遇特大洪灾，中资企业各展所长，边组织募捐，边帮灾区架桥修路。可以说，两国人民始终守望相助，以实际行动诠释着民心相通，为中老命运共同体建设打下坚实的民意基础。

　　“相信在双方共同努力下，中老命运共同体建设一定能落地生根、开花结果。”姜再冬说。

(责编：燕勐、杨牧)
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