习近平在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上的讲话（全文）

新华社巴西利亚11月14日电

携手努力共谱合作新篇章

——在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上的讲话

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的博索纳罗总统，

尊敬的普京总统，

尊敬的莫迪总理，

尊敬的拉马福萨总统：

很高兴同大家相聚在巴西利亚，首先我要感谢博索纳罗总统盛情邀请和热情周到安排。

这是我10年来第三次到访巴西。再次踏上这片充满活力的热土，巴西广袤的土地、丰富的资源、热情的人民、巨大的潜力使我印象深刻。

这次会晤是在世界经济发展和国际格局演变的关键时刻举行的。环顾全球，新科技革命和产业变革方兴未艾，为各国实现跨越式发展提供更多机遇。新兴市场国家和发展中国家的崛起势头不可逆转，为全球经济治理体系变革注入强劲动力。令人担忧的是，保护主义、单边主义愈演愈烈，治理赤字、发展赤字、信任赤字有增无减，世界经济中不稳定不确定因素明显上升。

面对百年未有之大变局，作为重要的新兴市场国家和发展中国家，我们应该顺应时代潮流，回应人民呼声，展现应有的责任担当，在追求发展道路上矢志不移，在团结合作历程中携手奋进，为人民谋幸福，为世界谋发展。

——营造和平稳定的安全环境。当今世界并不太平，地区安全局势持续紧张，热点问题层出不穷，传统和非传统安全威胁相互交织，全球性挑战更加突出。

我们应该以维护世界和平、促进共同发展为目标，以维护公平正义、推动互利共赢为宗旨，以国际法和公认的国际关系基本准则为基础，倡导并践行多边主义。要维护联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，反对霸权主义和强权政治，建设性参与地缘政治热点问题解决进程。要通过金砖国家外长会晤、安全事务高级代表会议以及反恐工作组、网络安全工作组、常驻多边机构代表定期磋商等机制，密切战略沟通和协作，发出金砖共同声音，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

——谋求开放创新的发展前景。发展才是硬道理。当今时代的许多问题，追根溯源都是发展不平衡不充分造成的。我们应该把握改革创新的时代机遇，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果，助力五国经济发展，努力实现高质量发展。

当前，经济全球化遭遇挫折，一定程度反映出现行全球治理体系的缺陷。金砖国家应该发挥负责任大国作用，积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动全球经济治理体系变革。要坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。要推动将发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，坚定落实联合国2030年可持续发展议程和应对气候变化《巴黎协定》，实现经济、社会、环境各领域协同发展。

——促进互学互鉴的人文交流。人类社会发展史是一部多元文明共生并进的历史。不同国家、地区、民族，不同历史、宗教、习俗，彼此交相辉映、相因相生，共同擘画出这个精彩纷呈的世界。

金砖国家为世界文明交流提供了最佳实践。近年来，五国人文交流如火如荼，电影节、运动会、合拍电影和纪录片等老百姓喜闻乐见的活动逐渐铺开，正在五国间架起一座坚实的民心之桥。我们应该保持势头，再接再厉，不断拓展人文交流广度和深度。在这个基础上，我们要以“金砖+”合作为平台，加强同不同文明、不同国家的交流对话，让金砖的朋友圈越来越大，伙伴网越来越广。

各位同事！

今年是中华人民共和国成立70周年。70年来，在中国共产党领导下，中国人民自力更生、艰苦奋斗，在实践中开辟出中国特色社会主义道路，踏上了中华民族伟大复兴的时代征程。

中国将坚持扩大对外开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。

中国将遵循共商共建共享原则，秉持开放绿色廉洁理念，追求高质量、惠民生、可持续目标，与各国一道，推进高质量共建“一带一路”。

中国将继续奉行独立自主的和平外交政策，始终不渝走和平发展道路，在和平共处五项原则基础上发展同各国友好合作关系。我们致力于落实中非合作论坛成果，共筑更加紧密的中非命运共同体。我们致力于在政治、经贸、人文、国际和地区事务等领域加强同拉美地区合作，努力构建携手共进的中拉命运共同体。我们将着眼未来，深化亚太伙伴关系，致力于构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。总之，我们愿同国际社会一道努力，朝着构建新型国际关系、构建人类命运共同体的目标不断迈进！

各位同事！

历史可鉴，未来可期。让我们在打造第二个“金色十年”征程中，携手努力、砥砺前行，共同谱写金砖合作、南南合作、世界各国互利合作的新篇章！

谢谢大家。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)