首都再次发生冲突 玻利维亚“继任者”难止动荡

玻利维亚行政首都13日再次发生冲突，辞任总统埃沃·莫拉莱斯的支持者与警方冲突，抗议反对派推举的“临时政府”领导人珍尼娜·阿涅斯。

【街头不宁】

莫拉莱斯的支持者涌上行政首都拉巴斯和莫拉莱斯“大本营”埃尔阿尔托街头，挥舞旗帜。一些人向防暴警察投掷石块，警方发射催泪弹，试图驱散人群。同时，军方战机震慑低飞。

“我们会携手斗争，直到莫拉莱斯回来，”支持者波琳娜·卢尚普说，“我们请求他回来，他需要回来主持大局。”

莫拉莱斯现年60岁，是玻利维亚首名印第安人总统，同时是南美洲在任时间最长的左翼领导人，因今年10月总统选举出现计票争议，10日失去军方和警方领导人支持，宣布辞职，12日抵达墨西哥政治避难。

莫拉莱斯指认对手发动“政变”，虽然身处墨西哥，承诺不脱离政治，“继续抗争”。

【国会不从】

反对派推举的临时政府领导人阿涅斯在玻利维亚国会面临一系列挑战，莫拉莱斯阵营的议员占据国会三分之二议席。

莫拉莱斯一方正在国会推动新议程，挑战阿涅斯的“继任者”地位。阿涅斯一方拒绝承认这些议程，指认它们无效。双方对峙为政局增添不确定。

莫拉莱斯阵营议员12日晚抵制阿涅斯召集的国会两院全体会议，令那一次旨在确认她“继任者”身份的会议出席人员不足多数。不过，阿涅斯依然宣称“继任”。

玻利维亚宪法法院12日晚发布声明，支持继任程序，但没有明确提及阿涅斯。只是，一些法律专家认为，从技术角度看，一些继任步骤应有国会参与。

美国佛罗里达国际大学政治学者爱德华多·加马拉告诉美联社记者，阿涅斯“今后几个月将困难重重”。

美国亚利桑那大学政治学和拉美研究副教授珍妮弗·西尔预期，莫拉莱斯所属政党不太可能接受阿涅斯成为“继任者”，“后续会怎样因而仍然不明确，令人极度担心”。

【前路不平】

阿涅斯52岁。她12日晚“继任”后刻意与莫拉莱斯保持“距离”，选择在老总统府而不是26层高的总统办公大楼“亮相”。

她承诺尽快重新选举总统，但同样面临挑战。

依据玻利维亚宪法，法定人选继任临时总统后，总统选举必须在90天内举行。玻利维亚最高选举法院院长等多名官员先前遭警方以涉嫌选举舞弊为由逮捕。

阿涅斯需要组建新的选举法院，遴选无党派人士充任选举法院成员，推动国会就举行新一届选举投票表决。阿涅斯13日组建新“内阁”，同时撤换军队领导人。

国际层面，美国、巴西、哥伦比亚和危地马拉承认阿涅斯是“继任者”，与莫拉莱斯同为左翼政党领导人的阿根廷总统毛里西奥·马克里没有公开表明态度，但阿根廷国会参众两院谴责阿涅斯自行宣布“继任”。

阿涅斯在社交媒体“推特”说，她向委内瑞拉反对派领导人胡安·瓜伊多发出邀请，请他向玻利维亚派遣大使。委方现任大使由委内瑞拉政府派驻，拒绝承认阿涅斯。（田野）（新华社专特稿）

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