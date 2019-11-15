金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言

前 言

1.我们，巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国、南非共和国领导人于2019年11月14日在巴西利亚举行金砖国家领导人第十一次会晤。本次会晤主题是“金砖国家：经济增长打造创新未来”。

2.作为充满活力的金砖国家的领导人，我们重申坚持主权、相互尊重、平等原则，共同致力于建设一个和平、稳定和繁荣的世界。这些理念、价值观和目标为金砖国家互利务实合作奠定了坚实基础，提供了明确指南。我们将在历届领导人会晤在经济、政治安全、人文交流等支柱领域取得成果基础上，继续加强金砖合作，增进五国人民福祉，增进五国传统友谊纽带。

3.我们对2019年金砖主席国取得的成就感到满意。我们回顾今年举行的一百多场会议和活动，欢迎在金融、贸易、外交、国家安全事务、通信、环境、劳动就业、科技创新、能源、农业、卫生、文化等领域召开的部长级会议以及其他高级别会议。我们也注意到新开发银行理事会会议。

4.我们对金砖合作成果表示欢迎，包括建立“创新金砖”网络等。欢迎金砖国家科技创新合作新架构得到通过，该架构将由金砖国家科技创新指导委员会实施。欢迎通过《金砖国家能源研究合作平台工作章程》。我们还对举行金砖国家反恐战略研讨会、母乳库研讨会和资产返还会议表示欢迎。我们赞赏签署《金砖国家贸易和投资促进机构合作谅解备忘录》以及建立金砖国家女性工商联盟。我们赞赏2019年金砖国家主席国推动批准结核病合作研究计划等倡议。

加强和改革多边体系

5.我们坚持多边主义，致力于通过主权国家合作维护和平与安全，促进可持续发展，确保促进和保护所有人的人权和基本自由，推动构建人类命运共同体。我们重申致力于应对多边主义当前面临的重大挑战，维护联合国在国际事务中的核心作用，尊重包括《联合国宪章》及其宗旨和原则在内的国际法。

6.我们重申迫切需要强化和改革多边体系，包括联合国、世界贸易组织、国际货币基金组织和其他国际组织。我们将继续努力推动多边体系向更加包容、民主、更具代表性的方向发展，提升新兴经济体和发展中国家在国际事务决策中的参与度。我们重申致力于推动国际秩序朝着更加公平、公正、平等、更具代表性的多极化方向发展。我们还强调国际组织必须坚持会员国全面主导，促进所有国家的利益。

7.我们回顾2005年世界首脑会议成果文件，重申需要对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更具代表性、效力和效率，增强发展中国家代表性，以应对全球挑战。中国和俄罗斯重申重视巴西、印度和南非在国际事务中的地位和作用，支持其希望在联合国发挥更大作用的愿望。

8.我们继续致力于从经济、社会、环境三个领域平衡、全面地推进可持续发展。各国所有地区的人民，包括偏远地区的人民都应充分享受可持续发展的好处。这一领域的国际合作同所有其他领域一样，必须尊重国家主权、国内法律和体制框架和安排以及惯例和程序。

9.我们重申落实2030年可持续发展议程的重要性，呼吁加倍努力确保其及时得到落实。我们呼吁发达国家全面履行官方发展援助承诺，向发展中国家提供额外的发展资源。

10.我们重申致力于根据各自国情落实在《联合国气候变化框架公约》原则基础上制定的《巴黎协定》，坚持共同但有区别的责任原则和各自能力原则。我们敦促附件二所列发达国家加大对发展中国家的资金、技术和能力建设援助，支持发展中国家的减缓和适应行动。我们期待，至2019年底绿色气候基金的首次增资将大幅超过最初动员的资源，确保捐助方的捐款与发展中国家的雄心、需求和优先事项匹配。我们还致力于推动《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议取得成功，特别是就《巴黎协定》工作计划所有剩余议程取得平衡和全面的成果。

11.我们忆及《金砖国家区域航空伙伴关系谅解备忘录》的签署，重视金砖国家在航空领域的合作。考虑到航空业在金砖国家等新兴市场的关键作用以及“国际航空碳抵消和减排计划”对航空业发展的潜在影响，我们重申致力于在相关框架审议过程中加强合作。

12.我们致力于推动制定2020年后全球生物多样性框架，支持将于2020年在中国昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得圆满成功。我们将就各自在生物多样性领域的立场深化对话和合作。我们期待《生物多样性公约》的三个目标在框架中能得到平衡考虑，避免忽视经常不被重视的可持续利用生物多样性组成部分和遗传资源获取与惠益分享的支柱性目标。

13.我们致力于落实《联合国防治荒漠化公约》第十四届缔约方大会成果，实现2030年可持续发展目标15.3，防治荒漠化，恢复退化的土地和土壤，努力建立一个土地退化零增长的世界。我们欢迎印度建立可持续土地恢复中心，就“关于土地退化零增长目标设定项目”开展能力建设以及数据和信息交换，促进该领域南南合作。我们认可《“投资土地，开启机遇”新德里宣言》和《鄂尔多斯宣言》。

14.我们对国际和平与安全面临的持续威胁表示严重关切，承诺根据《联合国宪章》和所有适用的国际义务，为实现人人享有持久和平而努力。我们重申坚持诚信、主权平等、不干涉他国内政等原则，履行根据《联合国宪章》开展合作的义务。落实这些原则就不能采取违反国际法的强制措施。

15.我们强调《禁止细菌（生物）及毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约》是国际安全体系重要支柱之一。我们强调需要遵守和强化《公约》，包括达成附加议定书以建立有效核查机制等。我们重申《公约》是关于生化和毒素武器的核心文书。《公约》的职能，包括涉及联合国安理会的相关问题，不应同其他机制重叠。应以符合《公约》的方式解决执行过程中的问题。

16.我们重申支持禁止化学武器组织，支持维护《禁止化学武器公约》这一有效的裁军和不扩散文书。我们强调《禁止化学武器公约》各缔约国需要团结一致，进行建设性对话，恢复禁止化学武器组织内协商一致的传统。

17.我们对外空军备竞赛的可能性表示严重关切，重申需要根据《联合国宪章》等国际法开展外空探索和和平利用。我们强调迫切需要谈判具有法律约束力的多边文书，以填补包括防止在外空放置武器在内的有关外空国际法律机制空白。我们强调务实的透明和建立信任措施可能有助于实现这一目标。鉴此，我们欢迎联合国防止外空军备竞赛政府专家组所做相关工作，对专家组未能就其报告达成一致表示遗憾。我们强调关于该问题的任何文书都应该是非歧视性的，并包括保障出于和平目的开发相关技术权利的执行条款。

18.我们强调开放、安全、和平、稳定、可及和非歧视的信息通信技术环境的重要性。我们强调需要在联合国框架下制定各方普遍接受的网络空间负责任国家行为规则、准则和原则，维护联合国在这方面的核心作用。鉴此，我们欢迎联合国建立的开放式工作组，以及建立新一届政府专家组。我们支持这两个机制，同时强调双进程可为该领域国际努力提供补充和协同。

19.我们重申致力于打击滥用信息通信技术的犯罪和恐怖主义活动。在这方面的新挑战和威胁需要国际合作，包括为防止将信息通信技术用于犯罪目的探讨在联合国制定具有普遍约束力的文书等可能的合作框架。我们认可金砖国家通过网络安全工作组和《金砖国家网络安全务实合作路线图》在加强合作方面取得的进展，网络安全工作组修订了工作章程。基于此前金砖领导人会晤共识，我们重申金砖国家建立网络安全合作法律框架的重要性，认可网络安全工作组相关考虑和阐述。我们注意到俄罗斯提出的缔结金砖国家网络安全政府间协议的建议和巴西提出的金砖国家缔结相关双边协议的倡议。

20.我们强烈谴责一切形式和表现的恐怖主义，恐怖主义不应与任何宗教、国家或文明挂钩，强调无论恐怖主义动机如何、何时何地由何人实施，都不能作为为恐怖主义正名的理由。我们敦促各方在联合国领导下根据国际法共同打击恐怖主义，强调国家及其相关机构在预防和打击恐怖主义方面承担首要作用。我们相信必须采取综合施策才能在打击恐怖主义方面取得实效。我们认为所有国家都有在本国领土内防止恐怖主义网络融资及恐怖行为的责任。我们呼吁尽快完成和通过联合国框架下的《全面反恐公约》。我们强调防止和打击恐怖融资以及执行联合国安理会相关决议的重要性，欢迎通过联合国安理会第2462号决议（2019）。为了消除生化恐怖主义威胁，我们强调需要在包括裁军谈判会议在内的场合发起遏制生化恐怖主义行为的多边谈判。

21.我们认可金砖在反恐领域合作取得的进展，对金砖国家反恐工作组第四次会议取得的成果表示欢迎，包括建立专题分工作组以及在巴西利亚举行金砖国家反恐战略研讨会。

22.我们重申致力于打击非法资金流动，在金融行动特别工作组、相关类似区域机制框架下以及在其他多边、地区和双边论坛中加强合作。我们强调维护和支持金融行动特别工作组目标的重要性，将加强合作，落实和提高金融行动特别工作组标准。我们重视并鼓励金砖国家在反洗钱、反恐怖融资等关键问题上加强对话，注意到金砖反洗钱和反恐怖融资理事会机制化建设的建议。我们强调国家金融情报中心工作的重要性。

经济财金合作

23.自上次会晤以来，全球经济增长势头减弱，下行风险上升。贸易摩擦和政策的不确定性对信心、贸易、投资和增长带来影响。在此背景下，我们重申开放市场，维护公平、公正、非歧视的营商和贸易环境，结构性改革，有效和公平竞争，促进投资与创新，以及基础设施建设和发展融资的重要性。我们强调，发展中国家有必要提升全球价值链参与度。我们将继续在二十国集团框架下加强合作，维护新兴市场和发展中国家利益。

24.我们注意到金砖国家是近十年全球增长的主要引擎，目前占全球产出的近三分之一。我们坚信，不断进行结构性改革将提高金砖国家增长潜力。拓展金砖成员国间贸易将进一步为加强国际贸易往来做出贡献。我们倡导继续使用财政、货币和结构性政策以实现强劲、可持续、平衡、包容性增长。我们呼吁主要发达经济体和新兴市场经济体在二十国集团以及其他机制下保持政策对话与协调，以推进上述目标，应对潜在风险。

25.我们重申，支持强健、基于份额且资源充足的国际货币基金组织作为全球金融安全网的中心。第15轮份额总检查未能增加基金份额规模并调整成员国份额，包括未能做出有利于新兴市场和发展中国家的调整，它们在基金中的代表性仍不足，我们对此深感失望。我们也支持保护最贫困成员的话语权和代表性。我们呼吁国际货币基金组织在2010年共识原则的基础上推进份额和治理改革，认真并按照较为紧迫的时间表完成第16轮份额总检查。

26.我们重申，基于规则的、透明、非歧视、开放、自由和包容的国际贸易非常重要。我们继续致力于维护和加强以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。单边和保护主义措施与世贸组织的精神和规则相冲突，所有世贸组织成员避免采取这些措施极为重要。

27.我们认识到对世贸组织进行必要改革的重要性，包括在第十二届世贸组织部长级会议的筹备过程中，以确保世贸组织的有效性和相关性，及其更好应对当前和未来挑战的能力。我们将与世贸组织所有成员开展工作，推动平衡、开放、透明的必要改革进程，以推动包容性和发展，改革必须维护世贸组织的中心地位、核心价值和基本原则，并考虑包括发展中成员和最不发达成员在内的所有成员利益。

28.我们强调遵循两级有约束力裁决体系的世界贸易组织争端解决机制的重要性。世界贸易组织上诉机构对世贸组织正常有效运行以及相关规则得到执行起必要作用。我们强调破解世界贸易组织上诉机构成员遴选僵局的紧迫性，呼吁所有成员同意立即启动上诉机构成员遴选进程。

29.我们将在适当框架下探索促进和便利对生产部门、电子商务、中小微企业、基础设施和互联互通进行投资的方式，促进经济增长、贸易和就业。我们将充分考虑国家法律和政策框架，以加强透明、有效、投资友好型的营商环境。

30.我们赞赏地注意到新开发银行在基础设施和可持续发展融资中发挥的作用，同时强调新开发银行需要为建设强劲、平衡、高质量项目作出更多努力。我们也骄傲地注意到今年是《成立新开发银行的协议》在巴西福塔莱萨签署五周年，欢迎即将开展的新开发银行总体战略中期评估。

31.我们欢迎新开发银行区域办公室开业，并在成员国开始运营。我们欢迎在巴西圣保罗成立美洲区域办公室、在巴西利亚成立分办公室，并期待2020年俄罗斯、印度两个区域办公室开业。在新开发银行总部核心职能基础上，上述区域办公室将有利于银行拓展业务，并为所有成员国提供更好的项目。

32.我们认可新开发银行在扩员问题上取得的进展。新开发银行根据《成立新开发银行的协议》进行扩员，将加强其作为全球发展融资机构的作用，进一步增强金砖国家和其他新兴市场和发展中国家基础设施和可持续发展项目筹资能力。我们期待新开发银行理事会完成准备工作，以便尽早适时就银行扩员问题作出决定。

33.我们还高度重视其他关键合作倡议，包括金砖国家政府和社会资本合作和基础设施工作组，该工作组推进了五国在基础设施领域的对话，包括二十国集团基础设施议程。新开发银行项目准备基金，尽早启动首批项目将有助于提高该基金的有效性。我们还将在多边开发银行中加强合作，以增强发展中国家和新兴经济体代表性。

34.我们满意地注意到为确保应急储备安排准备随时可用而开展的进一步举措，欢迎应急储备安排的脱钩部分在增加复杂性的情况下，进行了第二次成功的、包括提前赎回在内的演练。

35.我们注意到建立金砖国家本币债券基金所取得的进展，并期待其运营。我们支持现有合作机制以发展我们的本币债券市场。我们将基于各自中央银行的职能，就加强货币合作密切沟通。

36.我们认为金砖国家关于国际支付系统的调查十分重要。

37.我们积极评估《金砖国家经济伙伴战略》所取得的进展，包括在创新、可持续和包容性经济增长方面的进展，并期待在2020年由俄罗斯担任金砖国家主席国时就进展情况进行评估。我们赞赏成员国通过促进政策共享、信息交流、促进贸易和投资便利化并开展贸易研究等活动推动落实《金砖国家经贸合作行动纲领》。我们欢迎金砖国家贸易联合研究审议的结论，其指出金砖国家间贸易和投资的潜力，并指示我们的部长继续采取行动，为成员国之间的合作倡议提供支持。

38.我们欢迎举行金砖国家工商论坛，认可金砖国家工商理事会在基础设施、制造业、能源、农业及生物科技、金融服务、区域航空、技术标准对接、技能开发和数字经济等领域开展的合作，以及促进成员间贸易和投资的努力。

39.我们欢迎建立金砖国家女性工商联盟，该联盟旨在增强女性作为经济增长驱动力的作用，为成员国妇女经济赋权做出贡献，并对金砖国家工商界关注的问题提出独特见解。联盟议程、工作方法以及与其职能相关的其他事务将由联盟成员确定。我们期待每个国家选出5名成员并于2020年尽快举行联盟第一次会议。

40.我们呼吁女性工商联盟和金砖国家工商理事会积极合作、加强协调，以相互促进，并加强女性对包括金砖国家工商理事会在内的所有金砖国家工商界倡议的参与度。

地区热点问题

41.我们重申致力于共同努力通过政治和外交手段和平解决争端，认可联合国安理会负有维护世界和平与安全的首要责任。

42.关于阿拉伯叙利亚共和国局势，我们重申对叙利亚主权、独立、统一和领土完整的坚定承诺。我们坚信军事手段不能解决叙利亚冲突。我们并重申致力于根据联合国安理会第2254（2015）号决议推进“叙人主导、叙人所有”的由联合国支持的政治进程。我们对在联合国、阿斯塔纳保证方及所有推动政治解决叙利亚冲突的国家等努力下建立宪法委员会表示支持。我们呼吁各方保证人道主义援助渠道不受阻碍，全面落实在伊德利卜地区持久停火，但不适用于被安理会列名的恐怖组织和实体。我们重申打击一切形式恐怖主义的国际责任，强调团结一致打击被安理会列名的叙利亚恐怖组织的重要性。我们对弱势民族和宗教群体、少数民族和宗教少数派蒙受苦难表示关切。我们对叙利亚人道局势以及恐怖分子流窜的风险深表关切。我们敦促各方协助人道救援在叙利亚全境无条件送达所有人民。考虑到根据国际人权法和人道法在叙利亚全境保护平民的需要，我们欢迎在叙利亚东北部地区缓解危机的努力，特别是俄罗斯和土耳其于10月22日签署的谅解备忘录。

43.我们重申对也门共和国持续冲突及重大人道危机表示关切，呼吁各方在也门全境实现人道主义人员和物资迅速、安全、不受干扰的准入。我们认识到也门冲突对地区安全与稳定造成重大冲击，重申支持斯德哥尔摩进程，以及联合国为实现由也门人民主导、在联合国支持下和平解决冲突所作努力。

44.我们一致认为，中东北非其他地区冲突不应成为阻挠解决旷日持久的巴以冲突的借口。在联合国相关决议、马德里原则、“阿拉伯和平倡议”等现有国际框架下，我们重申两国方案能使以色列人民同巴勒斯坦人民和平安全共处。在此基础上，我们认为有必要采取新的、创造性的外交努力，以实现巴以冲突的公正、全面解决，实现中东地区和平稳定。

45.我们对海湾地区危机持续，包括采取的单方面行动深表关切，重申支持通过谈判和外交接触解决现有分歧。我们强调有必要在地区推广一项积极、建设性议程，使各国能携手应对共同威胁和挑战。我们强调根据《联合国宪章》第25条，联合国会员国有义务接受和执行安理会决定。

46.我们重申支持阿富汗人民建设稳定、包容、和平、繁荣国家的努力。我们坚信阿富汗问题没有军事解决办法。我们重申支持“阿人所有、阿人主导”的和平与和解进程。我们对同恐怖分子相关的袭击事件持续发生表达关切。

47.我们重申支持通过和平、外交和政治手段解决朝鲜半岛问题，实现半岛完全无核化。我们强调维护东北亚和平稳定的重要性。

48.我们赞赏非洲联盟及非洲次区域组织为解决地区问题、管控地区冲突、维护非洲大陆和平与安全所作努力，重申联合国同非盟合作的重要性。我们敦促各方立即停止在利比亚的一切军事行动，同联合国、非盟利比亚问题高级别委员会及相关利益攸关方合作，确保通过“利人主导、利人所有”的政治进程，实现利比亚问题全面、持久解决。

49.我们对2019年8月17日在喀土穆签署《政治协议》和《宪法宣言》向苏丹人民表示祝贺，我们认为这是实现苏丹政治局势稳定的重要步骤。我们认可非盟及埃塞俄比亚政府的努力，他们的斡旋为谈判取得成果做出了贡献。

金砖务实合作

50.我们欢迎巴西于2019年7月26日在里约热内卢举行金砖国家外长正式会晤。外长们就共同关心的重大国际政治、安全、经济、财金问题和如何加强金砖合作交换意见。我们也欢迎在第74届联合国大会期间举办金砖国家外长联大会晤，这和金砖国家常驻联合国代表团会晤都是我们在共同关心领域继续加强合作的重要平台。

51.我们欢迎于2019年10月举行的第九次金砖国家安全事务高级代表会议，赞赏高级代表们就反恐、网络安全、重大国际和地区热点、维和、跨国有组织犯罪等问题加强对话。

52.我们强调科技创新是经济增长的主要驱动力和塑造未来社会的关键元素。我们欢迎第七次金砖国家科技创新部长会达成的成果和提出的合作倡议。这些成果和倡议使五国的研究人员、青年科学家和政府机构间的合作日益密切，也使我们的创新系统联系更加紧密。我们对“创新金砖”网络等金砖国家创新合作行动计划落实成果表示满意。我们欢迎通过金砖国家科技创新合作新架构，新架构将在金砖国家科技创新指导委员会的指导下，对五国科技创新合作项目进行精简和强化。

53.我们欢迎第五次金砖国家通信部长会议成果。我们将继续加强金砖国家间联合项目合作，创造新的合作机会，拓展和强化现有伙伴关系，包括采取必要行动早日设立数字金砖工作组。我们满意地注意到第一次金砖未来网络研究院理事会会议取得的成果。

54.我们认识到新工业革命是至关重要的发展机遇，所有国家都应从中平等获益，我们同时意识到它带来的挑战。我们满意地注意到，在落实领导人约翰内斯堡会晤关于启动金砖国家新工业革命伙伴关系全面运作的决定方面取得的进展。我们也欢迎通过新工业革命伙伴关系工作计划和新工业革命伙伴关系咨询组工作职责。根据2019年9月在巴西举行的第二次金砖国家新工业革命伙伴关系咨询组会议通过的工作计划，我们将继续在工作计划确定的6个合作领域开展互利合作项目，包括建立金砖国家工业园和科技园、创新中心、技术企业孵化器和企业网络等。

55.我们注意到金砖国家遥感卫星星座合作协定磋商工作取得的进展，并期待磋商早日完成。

56.我们认识到能源在促进社会和经济发展以及环境保护方面的关键作用。我们认识到每个国家的能源转型都因其国情而异，我们强调确保各国人民获得清洁、可持续和负担得起的能源的重要性。在这方面，能源多样化对实现能源安全至关重要。为此目的，我们致力于继续有效利用化石燃料，并提高包括生物燃料、水电、太阳能和风能在内的可再生能源在我们经济中的比重。我们欢迎五国正在进行的能源领域合作。我们欢迎在巴西利亚举行的第四次能源部长会和《金砖国家能源研究合作平台工作章程》得到批准，这将便于深入交流意见和最佳实践，进一步推进我们的合作，为全球能源研究作出重大贡献。

57.我们欢迎第九次金砖国家卫生部长会议的举行和金砖国家结核病研究网络于2019年制定的结核病合作研究计划，该计划旨在通过支持与结核病有关的诸多相关问题的科研项目，促进新的科学、技术和创新方法来降低结核病负担。我们同时欢迎在第一次人类母乳库研讨会中提出的金砖国家母乳库网络倡议。我们强调各国共同采取行动促进药物和诊断工具的研究和开发，提高安全、有效、优质和可负担的基本药物的可及性，这对于遏制传染病和加强非传染病防控至关重要。

58.我们欢迎4月和10月在国际货币基金组织和世界银行年会期间举行的金砖国家财长和央行行长会议成果。我们满意地注意到金砖国家财金合作进展。我们强调，加强金砖国家财金合作对更好服务实体经济，满足金砖国家人民的发展需求十分重要。

59.我们注意到金砖国家海关部门在《金砖国家海关行政互助协定》草案磋商上取得的进展，并指示相关部门努力争取协定早日签署和生效。我们欢迎金砖国家海关合作战略框架落实工作取得的重大进展，特别是在经认证经营者项目方面。该项目包括监管互认和经营者互认，应于2022年底开始运作。我们注意到建立金砖国家海关培训中心的积极做法，并指示有关部门今后继续开展此类合作。我们认识到金砖国家海关合作委员会的潜力，要求金砖国家在相关多边框架下加强贸易便利化、执法、先进信息技术应用和能力建设等领域合作。

60.我们支持促进贸易的努力，认识到低开发票等行为对贸易和产业政策以及征税产生负面影响，应予解决。

61.我们赞赏金砖国家税务部门支持落实税收透明度和信息全球交换标准，以及防止税基侵蚀和利润转移行动计划最低标准。我们始终致力于解决经济数字化带来的税收挑战。我们期待对税基侵蚀和利润转移包容性框架所制定的双支柱方案的讨论取得进一步进展。我们欢迎最近在税收透明度方面取得的成就，包括在税收情报自动交换方面取得的进展。我们呼吁各方签署和批准《多边税收征管互助公约》。我们将继续加大努力，防止税基侵蚀和利润转移，加强税收情报交换，并根据发展中国家需要开展能力建设。我们致力于更深入地交流和分享经验和最佳实践，并在税收征管方面相互学习。

62.我们赞赏第九次金砖国家经贸部长会在经贸联络组支持下所取得的积极成果，以及它们为深化金砖国家投资、电子商务、中小微企业等领域合作，以及会同金砖各国知识产权主管部门在知识产权领域所作努力。我们也欢迎《金砖国家贸易投资促进机构合作谅解备忘录》的签署。

63.我们支持金砖国家经贸部长关于必须采取果断、协调的全球行动以促进经济增长的共识。促进贸易有利于全球经济增长，但是全球经济需求不足，需要更多增长点，例如对包括数字基础设施在内的基础设施投资、针对青年人等的技能培训、可持续投资、对地方基本公共服务投资和对包括非洲大陆在内的高增长潜力地区投资。

64.我们重申反腐败决心，特别是通过适当完善国内法律更有效地查处腐败案件。我们致力于采取公共领域廉洁标准，推行私营企业廉洁标准，从而在全球范围营造更强烈的对腐败零容忍的氛围。我们将继续开展反腐败执法合作、在通过民事和行政等手段返还资产等领域进行努力。我们将充分利用金砖国家资产返还专家网络会议，在金砖国家间就资产返还加强经验交流和个案合作。我们将加强在《联合国反腐败公约》、二十国集团反腐工作组等多边框架下的交流，携手拒绝为腐败人员和资产提供避风港，从而促进犯罪所得的归还。

65.我们认可第五次金砖国家环境部长会成果，此次会议主题为“城市环境管理对提高城市生活质量的贡献”。我们强调金砖国家环境合作倡议对改善我们城市生活质量的重要性，包括在废物管理、循环经济、可持续消费和生产、卫生和水质、城市空气质量和城市绿地等重要议题上分享知识和经验。我们欢迎俄罗斯关于将应对海洋垃圾纳入金砖国家清洁河流项目的提议。

66.我们欢迎第九次金砖国家农业部长会取得的成果。作为世界领先的农产品生产国和人口大国，我们强调金砖国家农业合作的重要性。我们认识到以科学为支撑的农业以及为实现此目的将信息通信技术应用于农业的重要性。我们强调金砖国家需要通过增加农业产量和生产力、可持续管理自然资源和农业贸易，确保实现粮食安全、食品安全、解决营养不良、消除饥饿和贫困的目标。

67.我们欢迎第五次金砖国家劳工和就业部长会成果，此次会议主题为“金砖国家：经济增长打造创新未来”。我们注意到全球化、技术创新、人口变化和其他现象驱动劳动力市场的转变及其带来的机遇和挑战。我们满意地注意到，金砖国家在未来工作、高质量和生产性就业、可持续社会保障体系，以及劳动力市场数据交换等领域合作取得的进展。我们强调，劳动力市场需要变得更具适应性和包容性。

68.我们认识到文化合作对增进各国人民相互了解的重要作用。我们欢迎第四次金砖国家文化部长会成果，以及部长们为进一步加强五国文化交流作出的努力。我们期待在文化领域进一步开展合作，包括实施金砖国家合拍电影、电影制作等倡议。我们赞赏第四届金砖国家电影节的举行。

69.我们重申金砖国家人文交流在增进五国人民相互了解、促进友谊与合作方面的重要性。我们对金砖国家在文化、治国理政、艺术、体育、媒体、电影、青年和学术交流等领域举行的一系列会议和活动表示满意。

70.我们欢迎金砖国家议会间交流合作，满意地注意到10月在各国议会联盟大会期间举行的金砖国家议会论坛。我们认识到议会合作对加强金砖国家伙伴关系的重要性。

71.我们注意到金砖国家司法高层论坛的举行。这有助于金砖国家就司法系统现代化改革的良好实践开展经验交流。

72.俄罗斯、印度、中国和南非赞赏巴西担任2019年金砖国家主席国所做工作，对巴西政府和人民在巴西利亚主办金砖国家领导人第十一次会晤表示感谢。

73.巴西、印度、中国和南非将全力支持俄罗斯2020年金砖国家主席国工作并在圣彼得堡主办金砖国家领导人第十二次会晤。

（新华社巴西利亚11月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月15日 02 版）

(责编：刘叶婷、贾文婷)