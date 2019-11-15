习近平出席金砖国家领导人第十一次会晤并发表重要讲话

当地时间11月14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚举行。巴西总统博索纳罗主持会晤。中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨出席。习近平发表题为《携手努力共谱合作新篇章》的重要讲话。

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当地时间11月14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚举行。巴西总统博索纳罗主持会晤。中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨出席。这是五国领导人合影。

新华社记者 谢环驰摄

本报巴西利亚11月14日电 （记者杜尚泽、管克江）当地时间11月14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚举行。巴西总统博索纳罗主持会晤。中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨出席。五国领导人围绕“经济增长打造创新未来”主题，就金砖国家合作及共同关心的重大国际问题深入交换意见，达成广泛共识。

习近平发表题为《携手努力共谱合作新篇章》的重要讲话，强调金砖国家要展现应有责任担当，倡导并践行多边主义，营造和平稳定的安全环境；把握改革创新的时代机遇，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系；促进互学互鉴，不断拓展人文交流广度和深度。中国将坚持扩大对外开放，推进高质量共建“一带一路”，努力推动构建亚太命运共同体和人类命运共同体。（讲话全文见第二版）

习近平指出，这次会晤是在世界经济发展和国际格局演变的关键时刻举行的。新科技革命和产业变革方兴未艾。新兴市场国家和发展中国家的崛起势头不可逆转，为全球经济治理体系变革注入强劲动力。令人担忧的是，保护主义、单边主义愈演愈烈，治理赤字、发展赤字、信任赤字有增无减，世界经济中不稳定不确定因素明显上升。面对百年未有之大变局，金砖国家应该顺应时代潮流，回应人民呼声，展现应有的责任担当，在追求发展道路上矢志不移，在团结合作历程中携手奋进，为人民谋幸福，为世界谋发展。

第一，营造和平稳定的安全环境。应该以维护世界和平、促进共同发展为目标，以维护公平正义、推动互利共赢为宗旨，以国际法和公认的国际关系基本准则为基础，倡导并践行多边主义。要维护联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，反对霸权主义和强权政治，建设性参与地缘政治热点问题解决进程。密切战略沟通和协作，发出金砖共同声音，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

第二，谋求开放创新的发展前景。应该深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果，努力实现高质量发展。积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动全球经济治理体系变革。坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。推动将发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，坚定落实联合国2030年可持续发展议程和应对气候变化《巴黎协定》，实现经济、社会、环境各领域协同发展。

第三，促进互学互鉴的人文交流。应该不断拓展人文交流广度和深度。以“金砖+”合作为平台，加强同不同文明、不同国家的交流对话，让金砖的朋友圈越来越大，伙伴网越来越广。

习近平强调，中国将坚持扩大开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。中国将遵循共商共建共享原则，秉持开放绿色廉洁理念，推进高质量共建“一带一路”。中国将继续奉行独立自主的和平外交政策，始终不渝走和平发展道路，致力于共筑更加紧密的中非命运共同体，构建携手共进的中拉命运共同体，构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，朝着构建新型国际关系、构建人类命运共同体的目标不断迈进。

当天，金砖国家领导人还举行闭门会议，习近平在会上发表重要讲话。习近平强调，金砖国家团结合作，顺应了人类社会发展和国际格局演变的趋势，看似偶然，但实属历史必然。金砖国家的发展壮大，带动了国际格局调整的速度、广度、深度，正在从根本上改变世界政治经济版图。没有哪个国家天生独领风骚，也没有哪种模式注定高人一等。全球化时代，不应该是一部分人反对另一部分人，而应该是所有人造福所有人。要弘扬多边主义，其核心要义是，国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。中国支持对世界贸易组织进行必要改革，坚持世界贸易组织核心价值观和基本原则，包括发展中国家应享有的“特殊与差别待遇”。习近平指出，实现发展繁荣，首先要保持稳定。许多发展中国家和地区出现的动荡，外部干预起了推波助澜的作用。金砖国家应该提高警惕，加强战略沟通，合作应对风险挑战，坚决维护国家主权、安全、发展利益。金砖国家要增强使命感和紧迫感，推进各领域合作，为五国人民，为广大新兴市场国家和发展中国家，为世界和平与发展，开辟更加光明的未来。

博索纳罗、普京、莫迪、拉马福萨表示，当前形势中不确定不稳定因素上升，保护主义、单边主义抬头，对各国主权、安全构成威胁。金砖国家应本着战略伙伴关系精神，加强沟通协作，维护联合国宪章宗旨和原则，维护以国际法为基础的国际秩序，维护公平、透明、开放的多边贸易体制，捍卫新兴市场国家和发展中国家共同利益。要支持各国自主选择发展道路，相互尊重主权，反对外来干涉，维护各自国家的主权、安全、发展利益，致力于通过对话解决争端，为维护国际战略安全稳定发挥更大作用。各国应采取更多便利化措施，扩大相互贸易和投资，加强科技创新、数字经济、能源、金融、互联互通、生物多样性保护等领域合作，加强人文交流。

五国领导人同意，齐心协力，加强金砖合作机制，实现共同发展繁荣。

会晤发表了《金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言》。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会晤。

《 人民日报 》（ 2019年11月15日 01 版）

(责编：刘叶婷、贾文婷)