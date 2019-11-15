浩瀚太平洋隔不断中巴友好

金砖国家领导人第十一次会晤于11月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。应巴西总统博索纳罗邀请，习近平主席出席会晤。就在上月底，博索纳罗总统对中国进行了国事访问。作为东西半球最大的新兴市场国家，中巴拥有广泛共同利益。对于常年生活工作在巴西的华侨华人而言，中巴友好是他们发自肺腑的期待。

“看着习近平主席的车队经过，很激动，很骄傲。”从里约热内卢飞到巴西利亚的巴西华人文化交流协会主席程普参加欢迎仪式后，心情久久不能平复。“中国强大了，我们海外华侨华人也越来越有自信。”

与他有着相似心情的还有500多名常年在巴西生活和工作的华侨华人，他们中的大多数都是专程从圣保罗和里约热内卢赶来。巴西青田慈善会会长吴玲军说，为了参与欢迎仪式，很多人放下了生意、关上了店门。“这点损失算什么。我们的一切都是祖（籍）国给的。能在异国土地上迎接习主席，是我们的光荣。”程普说。

中国和巴西远隔重洋，但浩瀚的太平洋没能阻止两国人民友好交往的进程。1993年，巴西成为第一个与中国建立战略伙伴关系的国家。2019年，巴西是中国在拉美地区最大贸易伙伴，而中国是巴西最大贸易伙伴。中国已连续10年保持着巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地国地位。孔子学院总部在巴西建有10所孔子学院和3所孔子学堂，正在帮助更多巴西年轻人了解中国文化。

中巴两国的友好往来为华侨华人带来了机遇。“中国的发展以及近年来中巴两国贸易往来的增多，对我们而言都是机会。”巴西华人青年联合会创会会长叶王永说。“巴西的侨胞大多从事进出口贸易，以经营小商品为主。每年我们很多人会参加广交会，也是义乌全球小商品基地的常客。从地摊到开店到成立公司，巴西的侨胞做得风生水起。”程普说。

中巴两国的人文交流也逐渐多了起来。上月底，巴西总统博索纳罗访华期间，见证了中国巴西足球交流中心的成立。在北京举行的成立仪式上，巴西中国商会会长王小军也在现场。“足球是巴西的名片。我在巴西十几年，一直希望能把巴西的足球资源带回国内。”如今，他的梦想正一步步成真。2017年，巴西足球协会与中国足球协会在北京签署备忘录，共同积极推动双方在青训、教练员培养等方面的合作。中国巴西足球交流中心将进一步加大中巴两国在足球领域的合作力度。

“最近几年，中巴还加强了警务交流，这让巴西人多了一个了解中国的窗口。”叶王永说。国侨办组织的“四海同春”慰侨演出等文化活动也让巴西人对中国文化多了一点直观的感受。今年9月，巴西华人文化交流协会主办的“龙腾四海 鼓舞东方”快闪活动在巴西里约热内卢举行。上海市东方鼓舞团的精彩表演让当地华侨华人和巴西人大饱眼福。

“中巴互补性很强。上个月底，博索纳罗总统首次访华。如今，习近平主席又来到巴西。相信通过这两次互动，中巴合作会得到进一步提升，同时会推动‘一带一路’在拉美地区的发展，当然，也会给我们华侨华人带来新的发展机遇。”王小军说。

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