总书记关切开放事丨你来我往，“卖”“买”双赢：中欧班列谱写丝路新传奇

（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章·总书记关切开放事）

你来我往，“卖”“买”双赢：中欧班列谱写丝路新传奇

新华社北京11月14日电 题：你来我往，“卖”“买”双赢：中欧班列谱写丝路新传奇

新华社记者

2000多年前，驼铃商队穿越苍茫大漠，走出了一条连接东西方的丝绸之路。

而今，中欧班列满载货物往来西东，古老丝绸之路再现“钢铁驼队”。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平总书记强调，一致支持着力构建全球互联互通伙伴关系，加强合作机制。提出“建设中欧班列、陆海新通道等国际物流和贸易大通道，帮助更多国家提升互联互通水平”。

短短几年，中欧班列——新丝路上的“钢铁驼队”发展迅速，连成网络，“朋友圈”不断扩大，成为“一带一路”陆路国际大通道建设先行者，谱写合作共赢新篇章。

广阔市场 开放共赢

在“世界超市”义乌，有一家500多平方米的西班牙商品进口馆，销售西班牙红酒与橄榄油等商品。其主人叫金海军，西班牙华侨商人。

金海军的父辈从浙江青田到西班牙经商数十年，销售的是从中国义乌采购的日用小商品，如今他反其道而行之，将西班牙的特色商品带回了中国。

2014年11月18日，连接“世界超市”义乌和欧洲最大小商品集散中心马德里的义新欧中欧班列首发。原先通过海运需要近两个月的时间，现在只需10多天可达。“商品周转快了，资金和仓储的压力也大大减轻了。”金海军说。

他介绍，过去，西班牙最好红酒产区里奥哈产区出产的“威邦帝国”牌红酒，苦于没有销售渠道。义新欧班列开通后，该品牌红酒被中国采购商销售至中国乃至美国、日本等地，如今一年销售达到2亿瓶，跃居当地第一，有效提振了当地经济。

西班牙红酒、波兰牛奶、保加利亚玫瑰油、法国母婴产品、德国汽车……越来越多的欧洲商品搭上中欧班列国际列车，一路向东，走进广阔的中国市场。

义新欧中欧班列运营方、义乌天盟实业投资有限公司董事长冯旭斌说，现在，越来越多的沿途国家和地区的政府及商户，都希望把“特产”搭上义新欧中欧班列来到中国市场，班列回程货源“不是问题”。

今年前三季度，义乌外贸进出口总值2169.1亿元人民币，比去年同期增长10.8%；出口增长8.5%，进口增长194.8%。

记者了解，义乌计划在2020年初步建成全球日用消费品进入中国的桥头堡，形成“买全球，卖全球”的全方位贸易格局。

西扩东延 贯通速达

2019年10月9日，中欧班列“世界电子贸易平台（eWTP）菜鸟号”首趟班列从浙江义乌鸣笛启程。这是义新欧中欧班列开通的第11条线路。

82个标准集装箱、约20万件电子产品和家居用品等抵达比利时列日后，通过当地物流渠道迅速分发至德国、法国、荷兰、波兰、西班牙、意大利和捷克等国。

随着中欧班列向西辐射范围越扩越广，中欧班列的另一端，也逐步向着中国东南延伸。

从事国际物流业务20多年的尊程（重庆）供应链管理有限公司总经理杨明回忆，5年前，他们承接了一批东南亚国家的面粉、木薯干等生鲜货物从泰国出发，先经上海，再经长江向西运至重庆。由于运输时间过长，货物发霉变质，损失惨重。

2017年9月25日，“陆海新通道”铁海联运班列开通，我国西部到新加坡等东南亚国家的时间，比过去出海时间至少缩短10天。

这一陆海贸易新通道，以重庆为运营中心，以广西、贵州、甘肃、青海、新疆等西部省份为关键节点，向南经广西北部湾等沿海沿边口岸通达新加坡等东南亚国家。

韩国LG集团越南工厂生产的电子产品，经“陆海新通道”抵达重庆，再通过中欧班列运抵欧洲；德国、比利时的货物也通过中欧班列和“陆海新通道”运抵东南亚市场，并分销至日本、韩国等东亚国家……如今，像尊程这样的供应链公司依托中欧班列和陆海新通道拓展了更多新业务，物流周期成功缩短一半以上。

截至今年9月底，陆海新通道目的地覆盖新加坡、日本、澳大利亚、德国等全球六大洲90个国家和地区的190个港口；“一带”和“一路”，实现有效贯通。

助推合作 比翼齐飞

在德国杜伊斯堡港码头，五颜六色的集装箱像楼房一般鳞次栉比，印有“中欧班列”字样的蓝色集装箱引人注目；龙门吊正忙碌着将一个个集装箱装上火车，即时发往中国……

杜伊斯堡港口股份有限公司董事长埃里希·斯塔克由衷感叹：“中欧班列贡献大！”

伴随着中欧班列常态化运行，中欧间的产能合作也越来越深入。

南京高精传动设备制造集团有限公司主要生产齿轮箱和传动设备，客户遍布全球。2014年其产品入驻杜伊斯堡港，通过中欧班列将产品部件从中国运往欧洲。不仅如此，公司还依托杜伊斯堡港的枢纽优势，在当地成立了欧洲营销、服务和研发总部，针对欧洲和国际化市场，中德联合研发新产品，进一步深化了国际产能合作。

中欧班列让吉利汽车的全球化布局如虎添翼。

2017年10月12日，吉利伦敦电动汽车公司的TX5汽车零部件首次通过中欧班列运抵义乌。吉利义乌新能源整车项目总监金国君介绍，运费不到空运的四分之一，运输时间则比海运节省了60%，为项目争取了更多时间。2018年6月，位于比利时根特的沃尔沃欧洲工厂工作人员将整车装载到中欧班列上，16天后抵达中国西安。

宝马、沃尔沃、保时捷、奥迪、长城汽车……越来越多的汽车企业通过中欧班列进行整车和零部件的进出口货运。效率提升，规模扩大，技术在协同下发展，各国消费者享受到全球统一标准的产品，中欧班列给全球汽车产业带来新的机遇。

“我们要坚持走开放发展、互利共赢之路，共同做大世界经济的蛋糕。”——中欧班列，这一当代“钢铁驼队”，正源源不断将巨大利好播撒新丝路，拓展着各国各地区共享、共赢新发展空间。（记者：屈凌燕、许舜达、赵宇飞、刘巍巍、陆华东）

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