中国今后5年将为东盟提供600个地学留学和培训名额

新华社南宁11月14日电（记者黄浩铭、赵曼君）记者14日从第十届中国-东盟矿业合作论坛暨推介展示会获悉，为支持东盟国家地学研究能力和矿业建设，今后5年，中国将向东盟国家提供600个地学领域的学术和短期培训名额。

中国自然资源部副部长凌月明说，矿业是中国-东盟合作的重要领域，为进一步扩大青年地学人才培养交流与合作，中方今后5年将通过中国-东盟地学合作中心平台，联合国内高校，为东盟国家提供100个地学、矿业、测试技术等领域的硕士和博士学位留学生名额，以及500个来华短期研修与技术培训名额。

本届论坛以“深化矿业互利合作，促进经济共赢发展”为主题，共吸引来自中国和东盟、埃塞俄比亚、摩洛哥等“一带一路”沿线国家的矿业部门高级官员和企业代表出席。

柬埔寨矿产能源部国务秘书蒙·撒提拉介绍，柬中两国已在海洋地学、海岸带地质灾害防治、水文地质及环境地质调查等领域达成合作，相关项目成果具备多方面运用前景，包括环境管理、农业、采矿以及油气行业可持续发展。她表示，期待柬中两国在未来能够获得更多的交流及合作的机会。

在为期3天的活动中，各方代表围绕矿业可持续发展政策与实践、绿色矿山企业发展、矿业项目与技术合作和地学合作机制与前景等议题作深入交流。与会企业将在矿业项目推介、洽谈和签约、矿业新技术、矿山机械、珠宝玉石展览等方面寻求合作。

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