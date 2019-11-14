以色列军方与加沙武装组织达成停火协议

新华社耶路撒冷11月14日电（记者吕迎旭 尚昊）据以色列媒体报道，以色列军方和包括巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）在内的各武装组织13日深夜达成停火协议。

以色列军方电台13日深夜援引一名埃及官员的话报道，停火协议由埃及斡旋达成，得到了包括杰哈德在内的巴勒斯坦各派别的支持。杰哈德承诺停止向以发射火箭弹，保证在加沙与以色列边境地区举行和平性质的游行；以色列同意结束对加沙的空袭和定点清除，承诺停止射杀参与边境地区游行的示威者。

报道说，停火协议于当地时间14日5时30分生效。但以色列政府尚未证实这项停火协议的达成。

杰哈德发言人穆萨卜·布莱姆对新华社记者证实，在埃及的斡旋下，杰哈德与以色列达成停火协议。根据协议，以色列从协议生效时起停止对加沙地带实施轰炸，同时杰哈德停止向以色列发射火箭弹。布莱姆呼吁以色列停止在加沙地带实施暗杀行动，保障在加沙地带边境举行“回归大游行”示威者的安全，解除对加沙地带的长期封锁。

另据巴勒斯坦卫生部加沙地带发言人阿什拉夫·卡德拉14日说，以色列战机13日夜间和14日凌晨分别对加沙地带南部的拉法和中部的代尔拜拉赫两处城镇发动空袭，又造成8名巴勒斯坦人死亡。

以色列12日出动战机炸死杰哈德高级指挥官巴哈·阿布·阿塔，引发新一轮巴以冲突。作为报复，加沙武装组织向以色列发射近400枚火箭弹，而以色列对加沙发动多轮空袭，已造成34名巴勒斯坦人死亡、100多人受伤。（参与记者：熊思浩）

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