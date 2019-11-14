外交部：中国是网络安全的坚定维护者

人民网北京11月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：澳大利亚政府昨天宣布了指导澳高校应对外国干涉的纲要。考虑到近期澳国内关于“中国影响力”的讨论，中方是否担心这将影响中澳学术合作？

答：澳大利亚政府出台有关教育政策是澳内政，我们不予置评。

同时，我们希望澳方在开展海外教育合作过程中秉持公平、透明、非歧视原则，对各方一视同仁。这里我还想指出，中澳双方在教育领域建立了长期合作关系，为两国学生求学深造提供了极大便利，也为增进两国人民相互了解发挥了重要作用。

所谓中国对澳大利亚高校“渗透”纯属无稽之谈，我们此前在记者会上曾经多次作出过回应。我们希望有关方面能够客观、理性地看待双方的交流，不要将正常的交流项目政治化，多做有利于中澳友好与互信的事。

问：知情人士称，美国全国制造商协会（NAM）今年早些时候遭疑似来自中国的黑客攻击，该协会参与制定美政府贸易政策。中方有何评论？

答：我注意到有关报道。同时，我也注意到有关报道用的都是“推断”、“疑似”这种模棱两可、似是而非的话语，纯属无中生有，别有用心。

这里我想强调，中国是网络安全的坚定维护者。我们坚决反对并依法打击各种形式的网络攻击、网络窃密行为。我们敦促有关方面停止借网络安全问题抹黑中国。

问：美韩将于11月中旬举行联合军演，朝鲜方面昨天警告称，如美执意推进军演将面临严重后果。中方对此有何评论？

答：我们注意到了有关情况。对话始终是推动半岛问题政治解决的唯一有效手段。我们呼吁各方珍惜来之不易的对话缓和局面，坚定致力于对话磋商，相互显示灵活，多做有利于增进互信的事，为推动半岛无核化和持久和平作出建设性努力。

问：根据联合国安理会有关决议，各国应在12月22日前遣返朝鲜海外劳工。如果严格执行该决议，朝鲜方面可能作出强烈反应。作为朝鲜最亲密的伙伴，中方是否会严格执行？

答：我们以前多次回答过类似问题。中方一贯认真执行安理会有关决议，履行自身承担的国际义务，会按照相关决议规定处理有关问题。

问：法国、德国、英国和欧盟方面周一表示，伊朗应继续遵守2015年签署的伊朗核问题全面协议，否则可能重启对伊制裁。中方是否支持对伊重启制裁？是否与俄罗斯和欧洲方面有过沟通？

答：据我了解，在11日发表的联合声明中，欧方并未表示要重启对伊制裁。同时作为原则，中方始终主张，动辄制裁或以制裁相威胁不具建设性，也解决不了问题，对话、谈判才是解决问题的真正出路。

最近几天我已就伊核问题多次作过表态。这里我愿重申，中方始终认为，美国单方面退出伊核问题全面协议、对伊朗实施极限施压，是当前伊核危机的根源。美方应放弃上述错误做法，为外交努力留出空间，为缓和局势创造条件。

同时，包括欧方和伊方在内的协议各方都要保持克制，致力于完整、有效执行全面协议，坚持在全面协议框架内化解分歧，推动伊核问题的全面政治外交解决。

至于你关心的中方与俄罗斯以及欧方接触的问题，我可以告诉你，中方与俄罗斯方面及欧方一直就伊核问题保持着密切沟通。

问：昨晚中美贸易副代表级别的官员是否就中美经贸磋商的棘手问题进行了通话？如果有，通话讨论了什么内容？

答：你的同事是不是正在商务部的记者会上？（记者点头）

我们多次说过，关于中美经贸磋商的具体问题，请你还是向商务部询问。

问：下周将在布鲁塞尔举行一个关于稀土的会议。考虑到该会议可能集中讨论西方国家所担心的中方垄断稀土市场的问题，你对会议有何评论？

答：你提到的这个会议我还没有听说，需要去了解一下，所以这里我只能给你一个原则的回应。

我们生活在全球化的时代，全球产业链条紧密相连，环环相扣。在这种情况下，主导、垄断某一个领域或者市场，或者人为地将某一节链条切除或者排除出去，都是行不通的。

中国是全球稀土第一储量大国，也是第一生产大国，在全球稀土产业链中占有重要位置。中国一直秉持开放、协同、共享的方针，推动国内稀土产业的发展，我们愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要，为促进中国经济和世界经济的发展发挥积极作用。

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