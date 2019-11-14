中国与教科文组织共同庆祝长城奖学金设立25周年

新华社巴黎11月14日电（记者陈晨）中国和联合国教科文组织13日在教科文组织总部共同举行长城奖学金设立25周年庆祝活动，中国教育部部长陈宝生、副部长田学军、教科文组织总干事阿祖莱等出席活动。

阿祖莱致辞表示，长城奖学金是以实际行动维护多边主义的范例，为促进发展中国家学术发展和人力资源能力建设作出了重要贡献。该项目体现了中国政府对国际教育和科学合作所给予的重视，受益国家切实加强了能力建设。

陈宝生说，长城奖学金项目是中国政府在教科文组织平台与发展中国家开展人才培养合作的开始。25年来，已有来自100个国家的703名学生获得资助。长城奖学金项目播下了友谊的种子，学员们成为不同国家间民心相通的使者、文明交流互鉴的桥梁。

纳米比亚教育、艺术和文化部国家教育发展研究所首席教育官萨卡里亚·西兰达作为长城奖学金受益者代表发言说，在中国的研修学习经历对其职业发展影响深远，并把学到的先进教学方法、技能和经验带回了纳米比亚。此外，中国在改善和促进女童和妇女受教育方面积累的很多经验都值得学习。

长城奖学金25周年纪念册在当天活动中发布，来自牙买加、泰国、乌克兰、赞比亚等国的长城奖学金受益者先后分享了自己在华留学的经历。

田学军表示，面向未来，中国将一如既往地支持教科文组织非洲优先战略，深入推进教科文组织框架下的南南合作，为广大发展中国家走上共同发展繁荣之路作出新贡献。

长城奖学金由中国政府和联合国教科文组织1994年共同设立，旨在支持和资助来自发展中国家和最不发达国家政府部门、大学和研究机构的学员到中国进行学习和研究。

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