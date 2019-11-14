玻利维亚参院第二副议长阿涅斯“顺位”继任总统

玻利维亚参议院第二副议长、反对派成员珍尼娜·阿涅斯12日出任临时总统，称将在任命选举机构新成员后尽快重新选举。

辞任总统的埃沃·莫拉莱斯当天抵达墨西哥政治避难，指责对手发动“政变”。

【“顺位”继任】

阿涅斯现年52岁。她12日在议会援引宪法条款，自认是法定总统继任者。

“总统和副总统明确缺席（的情况下），”阿涅斯说，“身为参议院负责人，依据宪法，我即刻就任总统。”

阿涅斯出任临时总统获得玻利维亚宪法法院支持。这一机构在一份声明中说，国家行政领导层不应暂停运转，顺位人选因而“依据现实情况”继任总统。

莫拉莱斯所属政党抵制议会当天正式任命阿涅斯为临时总统的会议，认定阿涅斯继任临时总统“非法”。莫拉莱斯所属政党的一名参议员号召支持者当天开始示威，直至莫拉莱斯回国并完成总统任期。

莫拉莱斯2005年、2009年和2014年连续赢得总统选举，今年10月再次当选。他是这个南美洲国家首名印第安人总统和南美洲在任时间最久的左翼领导人。反对党指认莫拉莱斯阵营在10月选举中舞弊，拒绝承认选举结果，要求重新选举。美洲国家组织10日发布初步报告，认定计票过程中“大量违规”，建议重新选举。

莫拉莱斯10日宣布，同意重新举行总统选举。只是，军方和警方领导人分别发表声明，呼吁他下台。莫拉莱斯稍后宣布辞职，11日前往墨西哥政治避难。

作为法定总统继任者，副总统、参议院议长和众议院议长10日同样辞职，玻利维亚出现“权力真空”。

【“斗争”继续】

莫拉莱斯12日抵达墨西哥，墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德前往机场迎接。莫拉莱斯感谢墨方“挽救他的生命”，指责对手发动“政变”、迫使他下台。

“只要我活着，我们仍置身政治（活动），”他说，“只要我活着，斗争继续。”

莫拉莱斯指认阿涅斯“代替”他是玻利维亚“历史上最狡猾、最具灾难性政变”的一部分。

电视画面显示，莫拉莱斯下飞机后旋即乘军用直升机离开。墨西哥官员以安全为由拒绝说明莫拉莱斯将栖身何处。

莫拉莱斯前往墨西哥的路途一波三折。路透社报道，由于支持者围住玻利维亚中部科恰班巴省奇莫雷的机场，莫拉莱斯所乘飞机推迟起飞；按墨西哥外长埃布拉德的说法，因秘鲁拒绝飞机中途落地加油，在阿根廷当选总统阿尔韦托·费尔南德斯协调下，飞机临时转往巴拉圭。

【紧张未平】

阿涅斯12日承诺尽快再次举行总统选举。

墨西哥《宇宙报》当天援引她的话报道，“希望尽快举行新选举”。阿涅斯没有给出具体的选举时间表，只说一旦选举机构新成员获任命，选举将提上日程。

依据玻利维亚宪法，法定人选继任临时总统后，总统选举必须在90天内举行。只是，玻利维亚最高选举法院院长等多名官员先前因涉嫌选举舞弊遭警方逮捕，玻利维亚选举系统受到打击。

阿涅斯11日说，总统选举必须在明年1月22日以前举行。

莫拉莱斯辞职以后，局势没有恢复平静。总检察长胡安·兰基帕12日说，自莫拉莱斯宣布胜选以来，玻利维亚已有7人在暴力活动中丧生。

在行政首都拉巴斯，不少市民希望政治人士采取措施，恢复社会秩序。当地居民伊莎贝尔·纳迪娅说，“但愿（秩序）今天就能恢复”。（闫洁）（新华社专特稿）

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