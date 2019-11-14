“全国儿童食品安全守护行动”沈阳站开启

近日，致力于“用专业严谨的内容，做生动有趣的科普”的“全国儿童食品安全守护行动”公益项目再度来到沈阳，为沈阳10所学校的小学生带来一场场精彩纷呈的食品安全体验活动。

“全国儿童食品安全守护行动”向沈阳市10所学校捐赠10套食品安全移动体验包，用于在10所小学陆续开展体验活动；此外，项目还向12所小学捐赠食品安全学校资源包、5330册食品安全漫画书和1200个主题动手学习盒，并开展食品安全公开课。

儿童食品安全移动体验活动紧扣世界卫生组织提出的“食品安全五大要点”主题，打造了一系列互动性强的体验式游戏，吸引了孩子们好奇的目光。孩子们可以用“高科技”VR眼镜，身临其境地体验虚拟厨房中的食品安全知识；也可以在平板电脑上体验“清理我的冰箱”触屏游戏，还可以玩一玩“表面清洁度检测实验”、“植物乐园猜猜猜”、“你比划我猜”；掷起骰子参加“食品安全大富翁”等活动，寓教于乐的教育方式令孩子们十分投入，让孩子们在体验活动乐趣的同时，潜移默化地增长了食品安全方面的知识。

此活动由国务院食安办、全国妇联指导，中国儿童少年基金会、中国营养保健食品协会主办，沈阳市教育局、沈阳妇联协办，中诚公益创投发展促进中心和沈阳市营养师协会承办等支持。

(责编：李婷(实习生)、常红)