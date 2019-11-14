孔子学院在泰国上议院开班教议员汉语

新华社曼谷11月13日电（记者汪瑾 郭鑫惠）泰国上议院秘书处与泰国农业大学孔子学院合办的泰国上议院议员汉语培训班开班典礼13日在泰国上议院举行。

泰国上议院议长蓬贝在致辞中肯定了2018年议员汉语培训项目的成果。他说，该项目使参训议员们提高了汉语水平，了解了中国的艺术与文化，希望泰国上议院议员汉语培训项目的举办进一步促进泰中关系的发展，使两国关系更加密切，并为今后的继续合作创造契机。

中国驻泰国大使吕健表示，这是他第二次出席泰国上议院议员汉语培训班开班典礼。学习汉语不仅可以促进语言交流，也可以促进思想、传统、文化等更深层次的交流。语言这座桥梁也能更有效地促进两国人民间的交流。

泰国农业大学孔子学院与泰国上议院秘书处2017年9月签订汉语培训项目备忘录，为泰国议员和上议院秘书处工作人员量身定制汉语会话教材和教学辅助材料，泰国农业大学孔子学院负责教学。议员们将通过数十个课时的学习，掌握高层互访过程中寒暄、接待、风土人情及政治、经济等方面的汉语表达。

据介绍，截至2019年4月23日，该项目总计开展三期共200个小时的汉语教学。议员们除学习交流互访中使用的汉语口语外，还学习中文歌曲、体验书法和中医文化。

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