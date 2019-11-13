王岐山会见法国总统马克龙并出席第二届巴黎和平论坛

新华社巴黎11月13日电（记者应强 朱超）11月11日，国家副主席王岐山在巴黎爱丽舍宫会见法国总统马克龙。

王岐山表示，上周总统先生对中国的国事访问非常成功。两国元首进行了深入友好交流，达成一系列战略共识，展现了中法在新形势下深化政治互信、推动务实合作、携手应对全球性挑战的决心，向国际社会发出了积极的信号。中法都是历史文化大国，对当今世界负有重要责任，历史、现实、未来将我们两国紧紧联系在一起。中法全面战略伙伴关系体现在双方对人类社会前途命运的共同思考和相同、相似的主张上，也体现在维护多边主义、推动完善全球治理的具体行动中。中方愿与法方共同落实好两国元首共识，推动中法、中欧关系不断迈上新台阶。

马克龙愉快忆及上周访华经历，感谢中方给予的热情接待和周到安排。他表示，同习近平主席的深入交流，加深了双方友好情谊，达成了许多重要共识。法方坚定不移发展同中方的友好关系，与中方进一步加强投资、经贸、气候变化等各领域务实合作，共同维护强有力的多边主义，为构建更加平衡的国际秩序做出贡献。

11月12日，王岐山出席第二届巴黎和平论坛开幕式并致辞。

王岐山表示，中国人民历经一个多世纪的上下求索，在中国共产党的领导下，才实现民族独立和人民解放。新中国成立70年来，中国人民艰苦奋斗，历经建设发展、改革开放，找到了适合自己的中国特色社会主义道路，国家面貌、人民生活水平和精神面貌发生了巨大变化，取得了历史性成就。中国依然是一个发展中国家，会首先做好自己的事，客观看待成绩和机遇，沉着应对风险和挑战，不断坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗！

中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。当今世界已经成为相互连通的汪洋大海，充满希望也面对诸多共同挑战，没有谁能独善其身，单打独斗行不通，转嫁矛盾不可取，携手应对才是唯一正确选择。中国愿与国际社会一道努力，构建人类命运共同体，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国推动共建“一带一路”、举办进口博览会、缩减投资准入负面清单、改善营商环境，正在用实实在在的行动，让世界共享中国发展的机遇。

王岐山表示，历史进程中总会出现波折，认清方向，才能作出科学理性的选择。越是困难，越要保持定力和耐力，越要同心协力、积极有为，用科学的理性指导我们的行动。要以加深利益融合减少和平赤字，以维护多边主义加强和平保障，以加强平等协商化解和平挑战，以倡导文明对话系牢和平纽带，共同建设一个远离战争、普遍安全，远离贫困、共同繁荣的世界。

巴黎和平论坛由法国马克龙总统于2018年倡议成立。80多个国家的元首、政府首脑、高官及国际和地区组织负责人出席了本届论坛开幕式。

在法期间，王岐山还应约会见了北马其顿总统彭达罗夫斯基，并同法国友人深入交流。

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