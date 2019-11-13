新华国际时评：从“双11”买动全球读懂中国经济驱动力

新华社北京11月13日电 题：从“双11”买动全球读懂中国经济驱动力

新华社记者杜白羽 叶书宏

“双11”破纪录的消费盛况，犹如翻腾在中国经济大海之上的浪花，大海之下涌动的是中国经济转型升级所释放出的强大内需动力。

这场堪称“全球最大的购物盛事”令世界侧目。仅从天猫“双11”交易额和速度看，突破100亿元人民币只用了1分36秒，突破1000亿元人民币只用了1小时03分59秒……有外媒惊叹，中国人的消费意愿超出预期，中国市场的消费潜力超乎想象。

透过中国“双11”买动全球的盛况，人们不仅看到了消费拉动力在中国经济版图上的崛起，更读懂了中国以系统性思维激活内需引擎的增益之道。

巨大的消费潜力，源自百姓荷包鼓鼓的源头活水。消费结构提质升级，为企业发展催生出海量商机。

随着民生日益改善，中国居民可支配收入逐年增多。从买便宜到买品质，中国消费者的“购物车”不断升级换代；从买空调到买空气净化器、扫地机器人再到可穿戴设备，映照着人们对美好生活的需求与向往。

消费者想买什么，企业就造什么，两者高效对接，催生出海量商机，推动中国制造不断创新升级。有趣的创意产品、有料的高科技新品、有品的个性定制纷纷涌现，成就一片生机勃勃的市场蓝海。走在世界前列的电商经济，正在日益促使新消费成为中国经济的一大亮点。

满足海量消费需求，需要完善的产业能力支撑。供给侧结构性改革的加速推进，激发出更大的内需空间。

经过40多年改革开放，中国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，为百姓满足消费需求提供了强大的产业支撑。与此同时，中国加速推进供给侧结构性改革，解决供需错配问题，不断提升供给体系的质量和效率，释放出更大的内需空间。

“双11”走过11年，中国市场也在不断进化，消费与供给不再是泾渭分明的两个经济过程，而是通过互联网与制造业的深度融合，依托人工智能和大数据分析，将线上消费与现实生产连通，进而实现更精准的供需匹配，满足人们更加多样化的高品质消费需求。

数字化变革，让供需对接的效率极大提升。科技应用创新，为构建中国内需驱动型经济赋能。

“双11”不仅是中国市场活力的写照，更是中国消费网络的一次高效能演示。从多样的电商交易平台，到便捷的电子支付手段，再到高效的全国物流网络，供给端到需求端的消费通道在数字化助力下效率极大提升。从下单到收货，以分钟计的中国速度令世界惊叹。

科技赋能消费的优势在中国日益凸显。今年的天猫“双11”订单峰值超54万笔/秒，中国自主研发的飞天云操作系统，成功支撑了这一全球最大规模的流量洪峰。“物流天眼”，移动闪付，区块链技术应用于商品防伪溯源等创新应用，让交易更加便利和安全。未来，基于物联网、大数据、云计算等技术的智慧型零售，智能消费、绿色消费都将成为新趋势，助推中国经济步入高质量发展轨道。

中国市场大门越开越大，为百姓带来更多的消费选择。各国企业积极参与其中，在共享机遇中实现共同发展。

中国巨大的消费潜力为全球经济提供了巨大的增长空间。美国沃克斯网站报道说，世界上这场最大的购物活动之所以成功，其中一个重要原因是中国消费市场庞大。西方大品牌以及零售商正抢着搭上这股促销的风潮。

全球有200多个国家和地区的2万多个进口品牌参与了这场经济盛宴，亚马逊等海外电商积极推出中国市场专享的定制折扣。此外，这次“双11”同第二届进博会无缝对接，从展会现场到电商平台，本届进博会参展品牌中，有113个新品牌将入驻天猫国际，借助跨境电商平台实现在华业务拓展。

从两端施力，拉动消费，优化供给，不断激发消费潜能；从中间施策，提升效率，降低成本，让供需对接更加便利精准……“双11”所折射的，是中国内需为经济带来的澎湃动力，体现出中国从“世界工厂”到“全球市场”的深刻转型，彰显出中国市场的蓬勃生机和中国人驾驭发展的智慧与创新。

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