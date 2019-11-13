汪洋对埃及进行正式访问

新华社开罗11月13日电（记者张浩 郑明达）应埃及议会议长阿里邀请，全国政协主席汪洋10日至13日对埃及进行正式访问，分别会见总统塞西、总理马德布利，并同阿里举行会谈。

11月10日至13日，应埃及议会议长阿里邀请，全国政协主席汪洋对埃及进行正式访问。这是11月11日，汪洋会见埃及总统塞西。 新华社记者 燕雁 摄

会见塞西时，汪洋转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。汪洋说，在两国元首共同引领下，中埃关系实现了历史性发展。中方愿与埃方密切高层交往，深化政治互信，积极推进“一带一路”框架下的务实合作，扩大国际和地区事务协调配合，加强反恐领域合作，推动中埃全面战略伙伴关系取得更大发展。刚刚闭幕的中共十九届四中全会为我们推进国家治理体系和治理能力现代化、实现民族复兴构筑了可靠的制度大厦，为人类制度文明贡献了中国智慧和中国方案。中方愿与埃方加强治国理政经验交流，支持埃方走符合本国国情的发展道路。

塞西请汪洋转达对习近平主席的亲切问候，对中国共产党执政70年来取得的巨大成就表示衷心祝贺，对埃中关系达到前所未有的水平和深度感到由衷喜悦。他表示，埃方支持“一带一路”倡议，欢迎中方企业加大对埃及投资。希望中方进一步发挥影响力，推动中东地区和平稳定。埃方愿与中方就去极端化等问题加强交流互鉴。

同阿里会谈时，汪洋表示，政治互信是中埃关系历久弥坚的基石，“一带一路”已成为中埃合作的主线。感谢埃方在关乎中方核心利益问题上给予的坚定支持，愿同埃方加强发展战略对接，落实两国元首关心的重大合作项目，进一步加强旅游、人文交流。中国全国政协愿同埃及议会扩大各层级交往，提高彼此履职能力。

阿里表示，埃及坚定支持一个中国政策，支持中方为维护领土主权完整和国家稳定采取的各项举措。埃方支持两国立法、协商机构和政党加强友好交往。期待埃及更多农产品进入中国市场，也愿为中国企业扩大投资提供更多便利。

会见马德布利时，汪洋表示，埃及正处在工业化、城镇化重要阶段，市场潜力和人口红利巨大，是中方共建“一带一路”的天然合作伙伴。中方愿积极参与苏伊士运河走廊开发等战略规划，鼓励有实力的企业对埃及投资，同埃方探讨开展面向非洲的三方合作，愿为埃方优质农产品进入中国市场创造条件。

马德布利表示，中国已成为埃及第一大贸易伙伴，两国关系正进入质的飞跃。埃方希借鉴中方在科技创新领域先进经验，愿在网络安全和反恐领域加强互利合作与相互支持，期待与中方共同推动中非互联互通。

访问期间，汪洋还同爱资哈尔大长老塔伊卜、卢克索省省长穆斯塔法进行深入交流，考察华为北非创新展示中心，并出席在埃及的中资企业代表座谈会和卢克索大学孔子课堂揭牌仪式。

全国政协副主席兼秘书长夏宝龙参加上述活动。

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