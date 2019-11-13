新华社上海11月13日电 题：从进博会到艺术节：全球文化在上海激荡交融

新华社记者孙丽萍、郭敬丹

“中国市场这么大,欢迎大家都来看看。”第二届中国国际进口博览会日前圆满落幕，让人留下深刻印象的除了经济盛会的繁荣盛况，还有无处不在的各国文化元素，让人们徜徉其中、仿佛聆听一曲“构建人类命运共同体的新乐章”。

进博会期间，在上海国家会展中心的中心广场，大气、悠扬的西安鼓乐奏响，吸引了众多参展参会人员驻足聆听。除了每天定时上演形式多样的国内外精彩文艺演出外，本届进博会还首次增设4000平方米的“非物质文化遗产暨中华老字号”展区，使参加进博会的各国参展商能够近距离了解和感受中国传统文化的独特魅力。

一大波非物质文化遗产和中华老字号，正在为全球展客商增添一份中国文化与世界交融的美好记忆。法国的钢琴演奏、拉脱维亚的摇滚乐队、印度的瑜伽表演和歌舞，作为连接世界的舞台，进博会不仅是一个弘扬民族文化的展示平台，也是一个点亮世界文化交融的广阔舞台。

上海国家会展中心运营中心总经理助理王玉贤介绍，在会展中心的中央广场，360度全景舞台上演着全球具有代表性的文艺节目，让进博会成为全球文化交流的新平台。

与此同时，另一种艺术氛围也在上海全城弥漫——正在举办的第21届中国上海国际艺术节上，艺术家们向世界讲述着中国故事，波澜壮阔、舞台宽广；从丝绸之路国际艺术节联盟到世界城市文化论坛，艺术如彩带穿越时空。

在徐汇西岸，西岸美术馆刚刚揭幕，就携手举世闻名的蓬皮杜艺术中心，开幕大展“时间的形态”，汇聚从毕加索到杜尚，从贾科梅蒂到考尔德在内的众多艺术大家，共同探讨现代性对于世界的意义。

在上海博物馆，一台名为“美术的诞生：从太阳王到拿破仑”的艺术大展，把法国巴黎国立高等美术学院的珍藏搬到了上海。人们足不出沪，就可以徜徉于林风眠、吴冠中、徐悲鸿当年在巴黎求学时朝夕相对的“艺术风景”中。

意大利斯卡拉歌剧院带来两台莫扎特歌剧《假扮园丁的姑娘》和《魔笛》；维也纳爱乐再访上海，激荡“金色”旋律；西班牙国家舞蹈团《卡门》简洁却魅惑；意大利零重力舞团以“不可思议的悬浮”在舞台上构造出一幅又一幅美轮美奂的古典诗意油画；在20多个巨大木箱上下腾挪飞跃，中华武僧和以色列舞者在舞台上演绎出驰骋国际舞台十年不衰的《舞经》……而中国原创剧目亦融入众多国际元素。十一月的上海舞台，融汇世界多元文化之大美，美美与共、美不胜收。

“中国上海国际艺术节给了观众一个‘看世界’的机会，也给艺术家们接触世界的机会。它是通往世界的窗，给国家之间的文化交流提供了崭新视角。”美国著名戏剧导演罗伯特·威尔逊说。

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