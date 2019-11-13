第三届中澳企业家峰会墨尔本论坛举行

人民网堪培拉11月13日电 13日，第三届中澳企业家峰会墨尔本论坛在墨尔本市政厅举行。中国驻墨尔本总领事馆代总领事曾建华、墨尔本市政府议员刘乐、澳大利亚前财政部长林赛·唐纳、中外企业家联合会主席董斌、华为澳大利亚董事长约翰·罗德、山西美锦能源集团董事长姚俊良、五得利面粉集团董事长丹志国等中澳双边政商圈代表约200人参加。

本次峰会由中外企业家联合会主办，铂翱商务咨询、澳洲财经见闻与普亚文化共同承办。

曾建华发表了欢迎致辞，他充分肯定中澳双边未来合作将有着巨大的潜力。曾建华在会上呼吁各位企业家能积极动起来，成为中澳关系良好发展的推动器，为中澳双方未来的国家发展注入更多正能量。

澳大利亚前财政部长林赛·唐纳在峰会发表了主旨演讲。唐纳对中澳双方未来合作的前景，持积极乐观态度。他表示，中澳之间的合作对于双方的发展都很重要。当前，中国的发展焦点已经从原先的制造业发展开始逐步转化到更可持续发展的领域包括科技、医疗健康等。这对于澳大利亚乃至全球其他国家与企业来说都是新的挑战与机遇。在他看来，目前澳大利亚对中国还没有足够的了解，因此双方之间更多的交流互动是必需的。

除了农业，本次峰会聚焦的主题还包括科技创新。

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