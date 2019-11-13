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上海进博期间离境退税销售额达560万元

2019年11月13日16:34  来源：新华网
 

　　新华社上海11月13日电（记者桑彤）第二届进博会期间，上海市离境退税物品销售额达560万元，较去年同期增长16.2%，进博会溢出效应充分显现。

　　据统计，今年11月以来，离境退税开单量同比增长48.4%，退税物品销售情况较去年增加85%。东方商厦、芮欧百货、永安百货等百货类商场离境退税业务均实现不同程度增长；百联奥特莱斯、佛罗伦萨小镇等品牌折扣集聚地的退税销售额有大幅增长；爱马仕、香奈儿等国际知名大牌的离境退税业绩也较同期有很大提高。

　　表现最亮眼的莫过于国际会展中心辐射区域内的青浦百联奥特莱斯。进博会开展4天，青浦百联奥特莱斯的离境退税销售额已超过首届进博会一周办理量，业绩同比增长72%。

　　该公司财务负责人表示，近期离境退税业务大幅提升要归功于进博会和减税降费的优势叠加。今年国家实施了更大规模的减税降费，奥莱品牌店里大部分商品税率从16%降到13%，对境外人士来说，商品价格吸引力更大了，而且还可以享受11%的离境退税，再加上能够“即买即退”提前领取现金，可谓是买到就是赚到。

　　“在上海买完东西可以直接在商店拿退税现金，又方便不少！每年进博会来上海购物，我都能有不一样的收获！”一位来自斯里兰卡的展商在谈到上海离境退税“即买即退”服务时表示。

　　上海市税务局第二税务分局相关负责人表示，税务部门将进一步挖掘创新潜力，依托进博会溢出带动效应，探索在沪率先试点各项便利化服务举措，全力打造离境退税高质量发展新引擎。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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