新华社雅典11月12日电 通讯：“这永远是愉快又难忘的记忆”——回访与习近平主席面对面交流的比港员工

新华社记者于帅帅 李晓鹏

尼古拉斯·帕特马尼迪斯已经在希腊比雷埃夫斯港工作了32年。11月12日早晨，在电话里被新华社记者问到11日他与中国国家主席习近平见面的感受时，帕特马尼迪斯依然兴奋不已。“我对昨天见到习主席的感受和印象仅仅发表在媒体上是不够的，对我来说，这永远是一次愉快又难忘的记忆。”

11月11日，正在希腊进行国事访问的习近平主席专程来到位于雅典西南约10公里的比港，考察中希共建“一带一路”的这一龙头示范项目，同港口员工亲切交谈。作为比港行政部经理，帕特马尼迪斯是参加这次会见的员工代表之一。

比港近年来的发展变化让帕特马尼迪斯这位老员工充满希望。他告诉记者，在中远海运接手比港之前，比港在地中海地区的排名是第七位。如今，比港成为地中海地区第一大港。“我们对于比港的未来更加期待，希望比港的发展能够继续造福两国经济和民众。”他说。

比港商务部经理塔索斯·瓦姆瓦基季斯也是“老比港”了。见证了比港40年变迁的他表示，习近平主席到访比港对比港和希腊而言意义重大，“这一点毫无疑问”。

瓦姆瓦基季斯曾作为比港明星员工参加2017年5月在北京举行的第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，并在开幕式现场聆听了习近平主席的演讲。这一次在比港，则是他第一次如此近距离与习近平主席交流。

“习主席非常友善，平易近人，他说的话里充满了灵感和远见。”瓦姆瓦基季斯说。

汽车码头部助理经理帕特里夏·吉古告诉记者，11日与习近平主席的面对面交流让她感到十分荣耀，并形容说这是一次“一生难得的机会”。

吉古强调，比港为激发所有员工共同为企业目标而努力所采取的种种激励措施非常重要，她期待比港新投资计划能够获得更大的成功。

作为“一带一路”倡议的典范项目，比港近年来的发展令人瞩目，港口集装箱吞吐量从2010年的88万标准箱增加到2018年的490万标准箱，全球排名由2010年的第93位跃升至2018年的第32位。2019年10月，希腊港口发展和规划委员会批准了比港提交的后续发展规划，意在进一步把比港打造成世界一流港口。

“我相信习主席能够在比港项目中看到‘一带一路’愿景变为了现实。”瓦姆瓦基季斯说。

希腊政治报道领域最具影响力的报纸之一《论坛报》12日发表社论文章，认为希腊和中国加强全面战略伙伴关系为希腊带来了巨大机遇和重大发展前景。

帕特马尼迪斯也表示，外国投资有利于希腊经济的复苏和发展，中远海运对比港的投资、希中相关合作协议的签署和中国对希腊其他经济领域的投资，都是希腊经济的巨大发展机遇。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)