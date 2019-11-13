上海昆剧团在布鲁塞尔出演《牡丹亭》受欢迎

新华社布鲁塞尔11月12日电（记者潘革平）中国上海昆剧团12日晚在布鲁塞尔中国文化中心成功上演昆曲《牡丹亭》。独特优美的昆曲唱腔、悠扬婉转的笛声、亦真亦幻的爱情故事赢得现场观众经久不息的喝彩与掌声。

当晚，由国家一级演员余彬、白玉兰戏剧奖新人主角奖获得者卫立、优秀青年演员陶思妤等精彩演绎《牡丹亭》中的《游园》《惊梦》《寻梦》《拾画》《叫画》《幽媾》《婚走》七出折子戏，让观众一睹柳梦梅和杜丽娘因梦而结缘，由梦而生，为了爱情“生者可以死，死者可以生”的传奇爱情故事全貌，体味原汁原味的昆曲。

演出开始前，上海市文化和旅游局局长于秀芬致辞说，上海近年来注重加强与欧洲等地的文化交流与合作，以布鲁塞尔文化中心为平台，推动中比、中欧文化交流互鉴，把更多具有中华传统文化之美、富有鲜明当代特点的优秀文化作品带到欧洲来，同时也真诚希望更多比利时、欧洲的文化项目到上海交流展示，推进文化共同繁荣发展。

上海昆剧团副团长冯元君表示，昆曲距今已有600多年历史，2001年被联合国教科文组织列为首批“人类口述和非物质遗产代表作”。近年来，上海昆剧团频频登上国际一流剧院，推动昆曲海外普及推广，让昆曲成为世界了解中国文化的窗口、感知中国文化的标识。

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