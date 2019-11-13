人民网>>国际

上海昆剧团在布鲁塞尔出演《牡丹亭》受欢迎

2019年11月13日13:24  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔11月12日电（记者潘革平）中国上海昆剧团12日晚在布鲁塞尔中国文化中心成功上演昆曲《牡丹亭》。独特优美的昆曲唱腔、悠扬婉转的笛声、亦真亦幻的爱情故事赢得现场观众经久不息的喝彩与掌声。

　　当晚，由国家一级演员余彬、白玉兰戏剧奖新人主角奖获得者卫立、优秀青年演员陶思妤等精彩演绎《牡丹亭》中的《游园》《惊梦》《寻梦》《拾画》《叫画》《幽媾》《婚走》七出折子戏，让观众一睹柳梦梅和杜丽娘因梦而结缘，由梦而生，为了爱情“生者可以死，死者可以生”的传奇爱情故事全貌，体味原汁原味的昆曲。

　　演出开始前，上海市文化和旅游局局长于秀芬致辞说，上海近年来注重加强与欧洲等地的文化交流与合作，以布鲁塞尔文化中心为平台，推动中比、中欧文化交流互鉴，把更多具有中华传统文化之美、富有鲜明当代特点的优秀文化作品带到欧洲来，同时也真诚希望更多比利时、欧洲的文化项目到上海交流展示，推进文化共同繁荣发展。

　　上海昆剧团副团长冯元君表示，昆曲距今已有600多年历史，2001年被联合国教科文组织列为首批“人类口述和非物质遗产代表作”。近年来，上海昆剧团频频登上国际一流剧院，推动昆曲海外普及推广，让昆曲成为世界了解中国文化的窗口、感知中国文化的标识。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved