新华社巴西利亚11月12日电 综述：打造金砖国家科技合作的典范——中巴专家谈地球资源卫星项目合作

新华社记者宫若涵

金砖国家领导人第十一次会晤将于11月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行，加强科技创新合作是其中一项主要议题。30多年来，中国和巴西在地球资源卫星项目方面的合作，被誉为高科技领域“南南合作”的典范。

1988年，中国与巴西签署关于核准研制地球资源卫星的议定书，揭开了中巴地球资源卫星合作的序幕。至今，中巴已联合研制6颗地球资源卫星，最新联合研发的04A星预计今年底发射。

中国空间技术研究院中巴地球资源卫星项目研究员韩波日前在接受新华社记者书面采访时说，04A星充分利用了中巴两国的航天技术成果，针对具体需求设计，可满足两国在自然资源、农业、环保、减灾等方面的具体业务应用。

在接受书面采访时，巴西国家空间研究院中巴地球资源卫星项目经理卡洛斯·佩雷拉也表示，这颗卫星投入运行后，将会对两国经济建设、环境保护、城市规划、防灾减灾等做出贡献。

中国空间技术研究院具有丰富的航天器研制经验。巴西国家空间研究院总部设在圣保罗州的圣若泽—杜斯坎普斯，是巴西专门从事空间科学研究和航天器研制的机构。

30多年来，中国空间技术研究院和巴西国家空间研究院一直在中巴地球资源卫星项目上合作，探索出航天高科技项目工程新的管理方式，在业界广受赞誉。

韩波说，虽然文化背景、语言和思维方式有差异，但中巴研究人员在合作中一直遵循科学规律和标准规范，秉承严谨的科学态度，并结下深厚的友谊。巴西专家为在巴工作的中方团队成员提供了很多帮助，如协助就医、保护人身和财产安全等。

“我们共同举办了足球友谊赛、联欢会、生日聚会等活动，巴方人员做的烤肉和中方人员做的饺子都让我们津津乐道。”他补充道。

目前，韩波和佩雷拉正和项目团队其他成员一起，为04A星的发射做最后阶段的准备工作，以保障发射任务圆满完成。谈到未来的合作，两人都感到乐观。佩雷拉说，巴中两国在科学、技术和创新领域扩展合作的空间还很大，在太空气象、新的联合卫星项目、新的研究与培训项目上都可以加强交流与合作。

韩波说，希望双方能探索更为丰富的合作模式，研制性能更优、效益更高的新型卫星，推动航天技术及业务应用不断发展，造福更多民众。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)