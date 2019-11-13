人民网>>国际

被质疑公款款待"关系户" 日本在野党调查安倍"赏樱会"

2019年11月13日10:00  来源：人民网-环球时报
 

每年4月樱花盛开的季节，日本首相都会召开“赏樱会”，邀请各界人士参加，费用从国会预算中支取。近日，日本在野党提出，自首相安倍晋三上台以来，“赏樱会”的开销和人数不断增加，疑似公款招待“关系户”，于11日成立问责小组，12日正式展开调查。日本时事通讯社评论称，此次在野党的问责行动是“动了真格”。

“赏樱会”的历史由来已久。为犒劳各领域杰出人士，日本政府自1952年起，除因灾害等原因中止3次外，每年4月例行召开“赏樱会”。因由首相担任主办者，受邀成员被认为是“首相的身边人”。每年的人员变动也是外界观察首相人际关系的“晴雨表”。安倍曾公开表示，举办“赏樱会”的目的在于“慰问平日里辛勤工作的各界卓越人士”，该会“很有意义”。

然而，“赏樱会”的支出金额和邀请人数近年来连年攀升，遭到在野党猛批。据日本《朝日新闻》12日报道，在参议院预算委员会8日举行的会议上，参议院议员田村知子提出质疑，称安倍借“赏樱会”给其后援会的“关系户”开后门，公款款待“老家人”，不少与会者也对“赏樱会”的透明性产生疑问，要求政府说明情况。

报道称，今年的“办会要领”显示，邀请范围除去皇族、各国大使、众参两院议长外，还有部分阁僚、国会议员、都道府县知事以及其他各界代表，计划共邀请约1万人参加。但今年春季在新宿御苑举行的“赏樱会”实际邀请约1.8万人参加。《环球时报》记者查询数据发现，“赏樱会”邀请人数的官方标准就是1万人左右，之前历任首相基本都遵守了这一规定，而2013年安倍再次执政以来，“赏樱会”的人数以每年1000至2000人的规模递增，2019年远超规定人数。《朝日新闻》称，据首相官邸干部透露，“没有招待标准。(会场)新宿御苑很大，喊多少人来都行”。有议员称，很多出席者是安倍的拥趸，包括安倍老家“后援会”的“关系户”。

田村知子等人通过调查博客等社交媒体发现，多数出席者是安倍的支持者，怀疑自民党给这些“关系户”开了后门。时事通讯社12日报道称，在安倍政权下，确实开设了自民党所属国会议员的“出席者推荐通道”。迫于在野党问责的压力，相关人士现已陆续删除个人网页上的图片。

《朝日新闻》还称，“赏樱会”在过去5年的预算大约为每年1766万日元(约合113万元人民币)，但自2015年以后，实际支出金额都是预算的2倍以上。此外，明年光是要求的预算就一下猛涨到5700万日元，比以往的3倍还多。

《日本经济新闻》称，在野党要跟“赏樱会”的“安倍私有化”问题“死磕到底”。日本立宪民主党、国民民主党以及共产党等党派11日成立“赏樱会”问责小组，12日开始向内阁官房的负责人询问情况，正式开始调查“赏樱会”的运营情况。日本立宪民主党国会对策委员长安住淳表示，这是首相利用其地位，举办了无法被认可的“国家官方活动”的案例，要求安倍在国会做出说明。

针对在野党的指控，安倍解释说，“没参与招待者的(名单)汇总”，受邀的、来自地方的议员恰好“和(自己)后援会的成员重复”。日本官房长官菅义伟在11日的记者会上解释称，“今年要求的5700万日元经费将用于加强反恐和缓解交通拥堵，是内阁府根据实际情况提出的要求”，此番回应并未平息质疑，菅义伟12日又称“将重新评估办会要领”“明确宾客的选拔标准”。

《环球时报》记者曾应邀参加过安倍举办的“赏樱会”，看到活动期间很多日本老人争相和安倍及其夫人握手。这一活动主要展现了首相的亲民，赏樱不过是个由头，活动的真实目的是感谢选民对首相的支持。此外也有表彰为社会做出贡献人士的含义，对于受邀者来说是种荣誉，很多与会者都盛装前往，很是重视。“赏樱会”除了有助于政治家了解民情外，也是增加外国人对日本社会和文化了解的一种渠道。（孙秀萍 邢晓婧）

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved