被质疑公款款待"关系户" 日本在野党调查安倍"赏樱会"

每年4月樱花盛开的季节，日本首相都会召开“赏樱会”，邀请各界人士参加，费用从国会预算中支取。近日，日本在野党提出，自首相安倍晋三上台以来，“赏樱会”的开销和人数不断增加，疑似公款招待“关系户”，于11日成立问责小组，12日正式展开调查。日本时事通讯社评论称，此次在野党的问责行动是“动了真格”。

“赏樱会”的历史由来已久。为犒劳各领域杰出人士，日本政府自1952年起，除因灾害等原因中止3次外，每年4月例行召开“赏樱会”。因由首相担任主办者，受邀成员被认为是“首相的身边人”。每年的人员变动也是外界观察首相人际关系的“晴雨表”。安倍曾公开表示，举办“赏樱会”的目的在于“慰问平日里辛勤工作的各界卓越人士”，该会“很有意义”。

然而，“赏樱会”的支出金额和邀请人数近年来连年攀升，遭到在野党猛批。据日本《朝日新闻》12日报道，在参议院预算委员会8日举行的会议上，参议院议员田村知子提出质疑，称安倍借“赏樱会”给其后援会的“关系户”开后门，公款款待“老家人”，不少与会者也对“赏樱会”的透明性产生疑问，要求政府说明情况。

报道称，今年的“办会要领”显示，邀请范围除去皇族、各国大使、众参两院议长外，还有部分阁僚、国会议员、都道府县知事以及其他各界代表，计划共邀请约1万人参加。但今年春季在新宿御苑举行的“赏樱会”实际邀请约1.8万人参加。《环球时报》记者查询数据发现，“赏樱会”邀请人数的官方标准就是1万人左右，之前历任首相基本都遵守了这一规定，而2013年安倍再次执政以来，“赏樱会”的人数以每年1000至2000人的规模递增，2019年远超规定人数。《朝日新闻》称，据首相官邸干部透露，“没有招待标准。(会场)新宿御苑很大，喊多少人来都行”。有议员称，很多出席者是安倍的拥趸，包括安倍老家“后援会”的“关系户”。

田村知子等人通过调查博客等社交媒体发现，多数出席者是安倍的支持者，怀疑自民党给这些“关系户”开了后门。时事通讯社12日报道称，在安倍政权下，确实开设了自民党所属国会议员的“出席者推荐通道”。迫于在野党问责的压力，相关人士现已陆续删除个人网页上的图片。

《朝日新闻》还称，“赏樱会”在过去5年的预算大约为每年1766万日元(约合113万元人民币)，但自2015年以后，实际支出金额都是预算的2倍以上。此外，明年光是要求的预算就一下猛涨到5700万日元，比以往的3倍还多。

《日本经济新闻》称，在野党要跟“赏樱会”的“安倍私有化”问题“死磕到底”。日本立宪民主党、国民民主党以及共产党等党派11日成立“赏樱会”问责小组，12日开始向内阁官房的负责人询问情况，正式开始调查“赏樱会”的运营情况。日本立宪民主党国会对策委员长安住淳表示，这是首相利用其地位，举办了无法被认可的“国家官方活动”的案例，要求安倍在国会做出说明。

针对在野党的指控，安倍解释说，“没参与招待者的(名单)汇总”，受邀的、来自地方的议员恰好“和(自己)后援会的成员重复”。日本官房长官菅义伟在11日的记者会上解释称，“今年要求的5700万日元经费将用于加强反恐和缓解交通拥堵，是内阁府根据实际情况提出的要求”，此番回应并未平息质疑，菅义伟12日又称“将重新评估办会要领”“明确宾客的选拔标准”。

《环球时报》记者曾应邀参加过安倍举办的“赏樱会”，看到活动期间很多日本老人争相和安倍及其夫人握手。这一活动主要展现了首相的亲民，赏樱不过是个由头，活动的真实目的是感谢选民对首相的支持。此外也有表彰为社会做出贡献人士的含义，对于受邀者来说是种荣誉，很多与会者都盛装前往，很是重视。“赏樱会”除了有助于政治家了解民情外，也是增加外国人对日本社会和文化了解的一种渠道。（孙秀萍 邢晓婧）

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